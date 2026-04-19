Londra merkezli burger zinciri MEATliquor, artan enerji, kira ve hammadde maliyetlerinin etkisiyle mali sıkıntıya girerek kayyım yönetimine devredildi. Şirket, Londra’daki 8 şubesinin 5’ini kapatma kararı alırken, faaliyetlerini 3 şubeyle sürdürmeye devam edecek.

Artan maliyet baskıları, İngiltere’de fast food sektörünü sarsmaya devam ederken, Londra merkezli burger zinciri MEATliquor’un kayyım yönetimine devredilmesi sektördeki krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ŞUBELERİ TEK TEK KAPANDI

Son dönemde alınan karar doğrultusunda markanın Londra’daki birçok noktası faaliyetlerini durdurdu. Kapatılan şubelerin ardından geriye yalnızca 3 lokasyon kalırken, bu noktaların da sınırlı kapasiteyle hizmet verdiği ifade edildi.

KURUCU, MALİYET BASKISINA İŞARET ETTİ

Şirketin kurucularından Scott Collins, sektördeki zorluklara dikkat çekerek KDV, kira, et ve enerji giderlerindeki artışın yanı sıra jeopolitik gelişmeler ve grevlerin de maliyetleri yükselttiğini belirtti. Collins, benzer sorunların sektördeki birçok işletmeyi etkilediğini vurguladı.

BÜYÜMEDEN GERİ ÇEKİLMEYE…

2009 yılında sokak lezzeti girişimi olarak kurulan MEATliquor, kısa sürede büyüyerek uluslararası bir marka haline gelmiş ve en parlak döneminde 13 şubeye ulaşmıştı. Ancak mevcut gelişmeler, şirketin ciddi bir küçülme sürecine girdiğini ortaya koydu.

SEKTÖR GENELİNDE ZORLU SÜREÇ

Fast food sektöründeki daralma yalnızca MEATliquor ile sınırlı kalmadı. Patty & Bun bazı şubelerini kapatma kararı alırken, Five Guys’ın Avrupa operasyonlarında zararların arttığı bildirildi. Daha önce Gourmet Burger Kitchen da benzer bir süreçten geçmişti.

