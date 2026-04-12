ABD'de 1970'li yıllardan bu yana hizmet veren dev pizza zinciri Gina Maria’s yükselen maliyetler ve değişen tüketici tercihleri nedeniyle iflas korumasına başvurdu.

ABD’de yaklaşık yarım asırlık geçmişe sahip Gina Maria’s Pizza, mali darboğazdan çıkamayarak iflas korumasına başvurdu. Şirket bütün şubelerini kapatma kararı aldı. Akabinde Mart 2026’da yapılan başvuruyla birlikte zincirin faaliyetleri tamamen durduruldu.

PİYASADAN TAMAMEN ÇEKİLDİ

Northern Brands bünyesinde faaliyet gösteren şirketin çöküş süreci aslında aylar önce başlamıştı. Ekim 2025’te bazı restoranlarını kapatan marka, son hamleyle piyasadan tamamen çekildi.

MİLYONLARCA DOLARI BULAN BORÇ VAR

Mahkeme kayıtları tabloyu ortaya koydu. Yaklaşık 2,9 milyon dolarlık borca karşılık şirketin elinde yalnızca 64 bin dolar seviyesinde varlık var. Bu dengesizlik, dev pizza zincirinin ayakta kalmasının imkânsız hale geldiğini gözler önüne serdi.

DONDURULMUŞU ÖNE GEÇTİ!

Sektör analizlerine göre, Gina Maria’s Pizza gibi köklü markaların iflasına yol açan temel nedenlerden biri de hızla değişen müşteri alışkanlıkları. Hayat pahalılığı nedeniyle dışarıda yemek yeme kültüründen uzaklaşan tüketiciler, artık restoran zincirleri yerine marketlerdeki dondurulmuş ürünleri tercih ediyor. Dondurulmuş pizza pazarındaki rekor büyüme, klasik pizza dükkanlarının müşteri trafiğini doğrudan etkileyerek pek çok tarihi markayı finansal uçurumun kenarına itti.

