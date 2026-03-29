Bursa'nın gıda devlerinden Master Choco Gıda, girdiği mali sıkıntıyı aşamayarak resmen iflas etti. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin sunduğu konkordato talebini yetersiz bularak reddetti ve tasfiye sürecini başlattı. Günlük 12 ton üretim kapasitesine sahip 2 bin metrekarelik dev tesisin faaliyetleri sonlanırken, tüm ihtiyati tedbirler de kaldırıldı. Aynı grup bünyesindeki Master Bronz ise mahkemece iflas kararından muaf tutuldu.

Bursa'da gıda sektörünün önemli temsilcilerinden biri olarak bilinen Master Choco Gıda, bir süredir içinde bulunduğu ekonomik darboğazı aşamayarak faaliyetlerine nokta koydu. Sektörde geniş bir yer edinen firmanın mali dengelerini korumak adına başvurduğu hukuki süreç, yargının verdiği son kararla birlikte iflasla neticelendi.

KONKORDATO TALEBİ MAHKEMEDEN DÖNDÜ

2018 yılında temelleri atılan ve kısa sürede büyüme kaydeden firmanın, borçlarını yapılandırmak ve operasyonel devamlılığını sağlamak amacıyla Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne sunduğu konkordato talebi kabul görmedi. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, sunulan mali iyileştirme projelerinin yetersiz olduğuna ve şirketin mevcut borç yükü altında toparlanmasının mümkün görünmediğine hükmetti. Bu kararla birlikte firmanın resmi iflas süreci başlatılmış oldu.

Bursa'nın gofret devi Master Choco Gıda iflas etti

HUKUKİ KALKAN TAMAMEN KALDIRILDI

İflas hükmünün verilmesiyle beraber, Master Choco Gıda'nın mal varlıklarını koruma altına alan ve alacaklıların işlemlerini durduran tüm ihtiyati tedbir kararları da hukuken hükümsüz kaldı. Süreç boyunca şirketin mali yönetimini denetleyen ve operasyonları gözlemleyen konkordato komiserinin görevine de mahkeme kararıyla son verildi. Artık şirket, icra ve iflas mevzuatı çerçevesinde tasfiye sürecine girecek.

Aynı davanın kapsamında incelenen ve gruptaki diğer bir iştirak olan Master Bronz için ise yargıdan farklı bir sonuç çıktı. Mahkeme, Master Bronz’un mali tablolarını ve sürdürülebilirlik potansiyelini ayrı tutarak, bu şirket için iflas şartlarının oluşmadığına karar verdi. Bu kararla birlikte, grup bünyesindeki bir marka iflastan kurtulmuş oldu ve ticari faaliyetlerine devam etme hakkı kazandı.

GÜNDE 12 TONLUK KAPASİTE SON BULDU

Gofret üretimi alanında uzmanlaşan Master Choco Gıda, Bursa’daki yaklaşık 2 bin metrekarelik tesisinde yüksek teknolojili bir üretim bandına sahipti. İflas kararı öncesinde tam kapasite çalışan fabrika, günlük 12 tonluk devasa üretim hacmiyle sektörün güçlü tedarikçileri arasında gösteriliyordu.

