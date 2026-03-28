Doğal gazda kademeli tarife için tarih verildi: Çok tüketen çok ödeyecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikten sonra doğal gaz faturaları için de merakla beklenen "kademeli tarife" modelinin detaylarını paylaştı.
Nisan ayı itibarıyla hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenlemeyle, devlet desteği artık tüketime göre şekillenecek.
ÇOK TÜKETEN ÇOK ÖDEYECEK
Bakan Bayraktar, yeni modelin temel prensibini "çok tüketenin çok ödemesi" üzerine kurduklarını belirtti.
Ankara örneği üzerinden sistemi açıklayan Bayraktar, "Ocak ayı ortalama tüketiminin yüzde 75 daha fazlasını tüketen grupları destekten çıkaracağız" dedi.
Mevcut sistemde devlet faturaların yaklaşık yüzde 45’ini üstlenirken, yeni dönemde yüksek tüketim yapan haneler bu avantajı kaybedecek.
ABONELERİN YÜZDE 85’İ ETKİLENMEYECEK
Vatandaşın içini rahatlatacak en önemli detay ise dar ve orta gelirli ailelerin korunacak olması. Bakan Bayraktar, abonelerin büyük bir kısmının bu değişiklikten etkilenmeyeceğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:
"Abonelerin yüzde 85 ila yüzde 87'sinin hayatı değişmeyecek. Onlar devlet desteğinde kalmaya devam edecekler. Çünkü zaten belirlenen o yüksek tüketim sınırının altında kalıyorlar"
ŞEHRE VE İKLİME GÖRE FARKLI TARİFE
Yeni modelde "adalet" vurgusu yapan Enerji Bakanlığı, Türkiye’nin farklı iklim koşullarını da hesaba katıyor.
Mağduriyet yaşanmaması adına illerin ortalama tüketimleri ve iklim şartları baz alınacak. Örneğin; kışın daha sert geçtiği ve tüketimin doğal olarak yüksek olduğu Erzurum veya Hakkari gibi iller ile ılıman illerin kademeleri aynı olmayacak.
DOĞU ANADOLU ZİRVEDE
Açıklanan verilere göre Türkiye'de doğal gaz tüketim alışkanlıkları bölgeden bölgeye büyük farklılık gösteriyor.
Ocak ayı verilerine göre;
Marmara: 155 m³
Ege ve İç Anadolu: 180 m³
Karadeniz: 175 m³
Güneydoğu Anadolu: 195 m³
Doğu Anadolu: 235 m³ tüketim gerçekleştirdi.
Yıllık bazda en yüksek tüketim ise 1662 m³ ile Hakkari'de gerçekleşti. Hakkari'yi; Erzurum, Ardahan, Bitlis ve Van takip ediyor.