Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikten sonra doğal gaz faturaları için de merakla beklenen "kademeli tarife" modelinin detaylarını paylaştı.

Bakan Bayraktar, yeni modelin temel prensibini "çok tüketenin çok ödemesi" üzerine kurduklarını belirtti.

ABONELERİN YÜZDE 85’İ ETKİLENMEYECEK

Vatandaşın içini rahatlatacak en önemli detay ise dar ve orta gelirli ailelerin korunacak olması. Bakan Bayraktar, abonelerin büyük bir kısmının bu değişiklikten etkilenmeyeceğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Abonelerin yüzde 85 ila yüzde 87'sinin hayatı değişmeyecek. Onlar devlet desteğinde kalmaya devam edecekler. Çünkü zaten belirlenen o yüksek tüketim sınırının altında kalıyorlar"