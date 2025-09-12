Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,3690 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 48,62'den, sterlin ise 56,17'den alıcı buluyor. 

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,3240'tan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 10.00 itibarıyla 41,36 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 48,62'den, sterlin/TL ise 56,17'den satılıyor. Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 97,7 seviyesinde bulunuyor.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ 

ABD'de açıklanan ekonomik verilerin ABD Merkez Bankasına (Fed) gevşeme konusunda alan açmasıyla yükselen daha fazla faiz indirimi beklentileri, varlık fiyatlarının seyri üzerinde etkili oluyor.

Ülkede dün açıklanan enflasyon verileri tüketici fiyatlarındaki artışın hızlanmaya başladığına işaret etse de bu eğilimin sınırlı kalmasının yanı sıra iş gücüne ilişkin risklerin devam etmesi, Fed'in beklenenin üzerinde faiz indirimleri yapabileceği tahminlerini güçlendirdi.

Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum - 1. Resim

CARİ DENGE ANKETİ 

Yurt içinde ise gözler bugün ödemeler dengesi verilerine çevrildi. AA Finans'ın "Temmuz 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 1 milyar 560 milyon dolar fazla verdiğini öngördü. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari fazla beklentileri, 930 milyon dolar ile 2 milyar 55 milyon dolar arasında yer aldı. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 20 milyar 167 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Trafikte korku dolu anlar! Önünü kesip küfrettiler, üstüne bir de dövdüler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altında yükseliş devam edecek mi? İsviçreli banka UBS'den yeni tahmin - EkonomiAltın fiyatları için yeni tahmin43 yıllık firma iflasın eşiğinde! Türkiye'nin dev şirketi konkordato ilan etti - EkonomiTürkiye'nin dev şirketi konkordato ilan ettiLezzetiyle damak çatlatıyor! Adilcevaz'da imece usulü hasat - EkonomiLezzetiyle damak çatlatıyor! Adilcevaz'da imece usulü hasatVodafone CEO'su 'maksimum fayda'ya dikkat çekti: 5G'li cepte taksit sınırı kaldırılsın - Ekonomi"5G'li cepte taksit sınırı kaldırılsın"AK Parti'den rayiç bedel mesajı: Vatandaşın omzuna yük binmeyecek - Ekonomi"Vatandaşın omzuna yük binmeyecek"Yargıtay, konteyneri 'aile konutu' saydı - EkonomiYargıtay, konteyneri 'aile konutu' saydı
Sonraki Haber Yükleniyor...