Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,3240'tan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 10.00 itibarıyla 41,36 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 48,62'den, sterlin/TL ise 56,17'den satılıyor. Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 97,7 seviyesinde bulunuyor.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

ABD'de açıklanan ekonomik verilerin ABD Merkez Bankasına (Fed) gevşeme konusunda alan açmasıyla yükselen daha fazla faiz indirimi beklentileri, varlık fiyatlarının seyri üzerinde etkili oluyor.

Ülkede dün açıklanan enflasyon verileri tüketici fiyatlarındaki artışın hızlanmaya başladığına işaret etse de bu eğilimin sınırlı kalmasının yanı sıra iş gücüne ilişkin risklerin devam etmesi, Fed'in beklenenin üzerinde faiz indirimleri yapabileceği tahminlerini güçlendirdi.

CARİ DENGE ANKETİ

Yurt içinde ise gözler bugün ödemeler dengesi verilerine çevrildi. AA Finans'ın "Temmuz 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 1 milyar 560 milyon dolar fazla verdiğini öngördü. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari fazla beklentileri, 930 milyon dolar ile 2 milyar 55 milyon dolar arasında yer aldı. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 20 milyar 167 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.