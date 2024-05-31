Dolarda bunu da gördük! En düşük tahmin geldi…

Piyasalarda son dakika! 31 Mayıs dolar fiyatı 32,21 TL’den haftalık kapanışa hazırlanırken; JP Morgan, yıl sonu dolar tahminini 35,50 TL’ye düşürdü. Bu öngörü, bugüne kadar yabancı kurumlardan gelen en düşük tahmin oldu. Buna göre ABD’li yatırım bankası, dolarda yıl sonuna kadar sadece yüzde 10’luk bir artış bekliyor. Bu arada JP Morgan, Türk tahvilleri için de “ağırlık artır” tavsiyesinde bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar hareketli bir haftayı daha geride bırakırken; bu hafta ABD’de yüzde 1,6 beklenen ilk çeyrek büyüme rakamı, yüzde 1,3 olarak açıklandı. Bugün Euro Bölgesi TÜFE verisi yüzde 2,6 ile beklenti üzerinde geldi ve sürpriz yaptı. Yine bugün ABD’de Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi, beklenti paralelinde, yıllık bazda yüzde 2,8 artışa işaret etti.

Türkiye’de de ilk çeyrek büyüme verisi yüzde 5,7 olarak gerçekleşti. TCMB’nin swap hariç net rezervleri de bu hafta (Hazine’ye ait 9 milyar dolar hariç tutulduğunda) 4,5 yıl sonra ilk defa pozitif bölgeye çıktı.

KKM’NİN TAMAMINA YAKINI DÖVİZ

Bu hafta Merkez Bankası ilk defa Kur Korumalı Mevduat gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Döviz Dönüşümlü KKM tutarı, 72,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bunun 51,4 milyar doları bireysel yatırımcıların portföyünden oluşuyor. TL KKM ise 65,1 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Bu da yaklaşık olarak 2 milyar dolara karşılık geliyor. Rakamlar; KKM hesaplarının tamamına yakınının “döviz dönüşümlü” olduğunu gösterdi.

JP MORGAN’DAN TL TAVSİYESİ

Bugün JPMorgan’dan Türkiye ekonomisine yönelik yeni bir değerlendirme geldi. Buna göre ABD’li yatırım bankası, yıl sonu dolar tahminini 36,00 TL’den 35,50 TL’ye düşürdü. Bu tahmin, bugüne kadar en düşük beklenti olarak öne çıktı. Daha önce HSBC, Deutsche Bank ve Goldman Sachs gibi kurumlar, 36,00-38,00 TL bandında yıl sonu dolar tahmininde bulunmuştu.

Bu arada JPMorgan; Türkiye’de enflasyonun 2025 sonunda yüzde 25’e düşeceğini de vurguladı ve buna bağlı olarak Türk tahvilleri için "ağırlığı artır" önerisinde bulundu.