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    Dondurma düzenlemesi Resmi Gazete'de, artık daha lezzetli olacak

    Resmi Gazete'de dondurma üretimini düzenleyen yeni bir tebliğ yayımlandı. Tebliğe göre, 1 Ocak 2024 sonrasında üretilen dondurmalar daha lezzetli olacak. 2023'te üretilen dondurmalar ise, raf ömrü dolana kadar satılabilecek.

    Dondurma düzenlemesi Resmi Gazete&#039;de, artık daha lezzetli olacak
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Dondurma üretimine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, yeni üretilen dondurmalarda meyve oranı en az yüzde 15 olacak. Fındık, fıstık, badem gibi ürünler ise dondurmanın minimum yüzde 5'ine denk gelecek. Bahsi geçen tebliğden önce üretilen ürünler, raf ömrü sonuna kadar satılabilecek.

    Tarım ve Orman Bakanlığının, Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

    MEYVELİ DONDURMADA MEYVE ORANI YÜZDE 15 OLACAK

    Dondurmaya ilişkin kriterler yeniden belirlendi. Yeni tebliğden önce üretilen dondurmalar raf ömrü sonuna kadar satılabilecek. Ayrıca çeşnili dondurmada meyve veya sebze oranının kütlece en az yüzde 15 olması kararlaştırıldı.

    FINDIK, FISTIK, BADEM EN AZ YÜZDE 5'E DENK GELECEK

    Ayrıca fındık, fıstık, ceviz, Antep fıstığı ve badem katılarak üretilen dondurmalarda, toplam çeşni oranının kütlece en az yüzde 5'e ulaşması gerekecek.

    2023'TE ÜRETİLENLER SKT'SİNE KADAR SATILABİLECEK

    Detayları Tarım ve Orman Bakanlığı belirledi. Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği çıkarıldı. Değişikliğe göre tebliğ kapsamında üretilmeyen, 31 Aralık 2023'ten önce etiketlenen veya piyasaya sürülen ürünler, raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek.

    Resmi Gazete'de yer alan tebliğ genel çerçevesi dondurmanın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, taşınması, depolanması ve piyasaya arz edilmesinde gereken şartları belirliyor.

    Tebliğdeki düzenlemeler 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    DondurmaResmi Gazete
    Haberler > Ekonomi > Dondurma düzenlemesi Resmi Gazete'de, artık daha lezzetli olacak
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