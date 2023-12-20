Dosso Dossi 1 yıl önceden 10 oteli kapattı

20 Aralık 2023 06:25 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 06:27

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Türk tekstil ürünlerini dünyaya pazarlayan en önemli organizasyonlardan biri olan Dosso Dossi Fashion Show, Antalya’da gerçekleştirildi. 13 -18 Aralık tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte, 40 ülkeden yaklaşık 5 bin alıcı, 130 Türk firmasının yeni sezon ürünleriyle buluştu. Kadın, erkek, çocuk, ayakkabı, iç giyim ve ev tekstil sektörlerindeki üretici markalar, 2024 ilkbahar-yaz kreasyonlarını renkli şovlar, defileler ve konserler eşliğinde sundu. Victoria’s Secret’in ünlü mankenlerinden Frida Aasen’ın katıldığı defile ve Mr. Dosso Dossi Live Performans, katılımcı firma ve alıcıların unutamayacağı anlara sahne oldu. Tekstil sektöründe 2022 yılında 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini ve bu sayede 30. olduklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan “Bu yılda da 100 milyon doların üzerinde satış gerçekleştirdik” dedi.

2024’TE İKİ KATINA ÇIKARACAK

40 ülkeden 200 şehirden 5 bin alıcıyı Antalya’da ağırladıklarını belirten Eraslan “İlk başladığımızda 5-6 ülkeden 45-50 kişi gelmişti. Firma sayısı da 9-10’du. Şimdi ise 6 bin metrekare alanda 130 firma ile yaklaşık 5 bin alıcıyı ağırladık. Burada İsrail ile Filistin, Ermenistan ile Azerbaycan, Rusya ile Ukrayna’dan alıcılar bir araya geliyor. Güzel bir aile olduk. Herkes ticaretini yapıyor. Bu ilgiden cesaret alarak önümüzdeki fuarda kapasitemizi ikiye katlama kararı aldık. 6 bin metrekare olan fuar alanımızı 10 bin metrekareye, 130 olan katılımcı firma sayısını 200’e çıkaracağız. Bu sayede alıcıların dikkatini çekerek daha fazla katılımcı sağlayacağız. Şimdiden Haziran 2024 hazırlıklarına başladık. 10 ayrı oteli ise misafirlerimizi ağırlamak adına şimdiden kapattık” diye konuştu.

İhracatın yanı sıra ülke tanıtımını da katkı sağladıklarını dile getiren Eraslan şunları kaydetti: Dünyaca ünlü top modelleri getiriyoruz. Her birine ‘Merhaba Türkiye’ dedirtiyoruz. Türk markalarının ürünlerini dünyanın her noktasına ulaştırıyoruz. İhracatımıza, ülkemizin tanıtımına ve turizmine katkı sağlıyoruz. Yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu etkinliğimizde Victoria’s Secret’in ünlü top modeli Frida Aasen’i podyuma çıkardık. Ülkemizi hem uluslararası ticaret hem de turizm alanında tanıtmaktan ve fayda sağlamaktan dolayı gururluyuz.

Devlet desteklerine de değinen Eraslan “Yurt dışındaki fuar ve organizasyonlara devlet desteği sağlanıyor. Maalesef yurt içindeki organizasyonlara destek verilmiyor. Bu organizasyon için devletten bir kuruş destek almadık” ifadelerini kullandı.

ANTALYA'DA MANKENLER GEÇİDİ

Dosso Dossi Fashion Show, her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmaz bir organizasyona imza attı. “Yeryüzü kaynaklarının doğru kullanımına dikkat çekmek amacıyla” özel olarak hazırlanan podyumda düzenlenen defilenin baş mankeni Victoria’s Secret’in ünlü top modeli Norveçli Frida Aasen oldu. Aasen’e aralarında Brezilya Güzeli Maria Brechane ve Türkiye Güzeli Nursena Say’ın da olduğu toplam 70 model eşlik etti. Nest Convention Center’da 1.400 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen defilede dünyanın kurak ve çölleşmiş görünümü fanuslar içinde kurtarılabilmiş bitkilerle sergilendi. Defilenin finalinde ise Frida Aasen ve diğer modeller, izleyenlere sürpriz yaparak cumhuriyetin 100. yılına ithafen kırmızı kıyafetlerle podyuma çıktı.