Dünya karıştı, boş arsa 105 milyon dolara satıldı! Milyarderler sığınağında rekor kırıldı

Miami'nin milyarderler sığınağı Indian Creek Adası'nda 105 milyon dolara rekor bir arazi satışı gerçekleşti. Jeff Bezos'un komşuluğundaki arsa, küresel elitlerin güvenli liman arayışını gözler önüne serdi. Özellikle Orta Doğu ve Afrika'daki şiddetli çatışmalar, küresel çapta endişeye yol açmıştı.

Küresel çapta savaş gerginliği devam ederken, 'milyarderler sığınağı' olarak bilinen ada yeni üyesine kavuştu.

Miami-Dade County’nin ultra lüks bölgesi olarak bilinen Indian Creek Adası’nda yer alan boş arsa, 105 milyon dolara satıldı.

REKOR SATIŞ GELDİ, SAHİBİ BELLİ OLDU

Forbes'in haberine göre, bu, adadaki mülkler arasında şimdiye kadar gerçekleşen en yüksek satış olarak kayıtlara geçti. Satışı gerçekleştiren isim, İsviçre'de yaşayan Alman geliştirici ve yatırımcı Mikhail Peleg. Peleg’in emlak danışmanı Ilya Reznik, müşterisinin “yalnızca en üst düzey gayrimenkulleri, en yüksek fiyatlara satın aldığını” belirtti. Anlaşma gizlilik sözleşmesine tabi olduğu için alıcının kimliği açıklanmadı.

Reznik, arsanın Biscayne Körfezi’ne bakan konumuna dikkat çekerek, “Stratejik olarak bu, Miami’deki en değerli arazi” dedi. Reznik’e göre bu mülk, "Miami’nin en güvenli adası" üzerinde yeni ve görkemli bir malikâne inşa etmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

ADADA JEFF BEZOS VE TRUMP'IN KIZI IVANKA GİBİ İSİMLER

Bu olağanüstü fiyatın bir nedeni de adanın, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner ile emekli Amerikan futbolcusu Tom Brady gibi yüksek profilli isimlere ev sahipliği yapması. Satılan arsa, Jeff Bezos’un 2023 yılında 68 ve 79 milyon dolara satın aldığı iki mülkle komşu konumda.

Peleg, 1,84 dönümlük bu arsayı altı ay önce 200 milyon dolardan satışa çıkarmıştı. Sonunda 105 milyon dolara satılmış olsa da bu fiyat hâlâ oldukça yüksek ve adada daha önce Bezos’un 2024 Mayıs’ında 87 milyon dolara yaptığı rekor satışı geride bıraktı. Bezos o mülkü, diğer iki evi yenilerken yaşayacağı üçüncü ev olarak satın almıştı.

Peleg, arsayı başta kendisi için bir ev inşa etmek amacıyla almış olsa da, artık ABD’ye gelme planı olmadığı için satışa karar verdi. Avukatı Daniel Rudoy, “Müvekkilim bunun satış için en doğru zaman olduğunu düşündü. O oldukça zeki bir yatırımcı,” ifadelerini kullandı.

100 MİLYON DOLAR REDDEDİLMİŞTİ

Ocak ayında arsa piyasaya çıkarıldığında, ilk günden 100 milyon dolar civarında birkaç teklif geldi. Ancak daha yüksek bir teklif beklendiği için bu teklifler cevapsız bırakıldı. O tarihte altı-yedi potansiyel alıcının arsayı gördüğü ve yeni tekliflerin geleceği öngörülüyordu.

Zamanla 200 milyon dolarlık beklentiye yakın bir teklif gelmedi. Reznik, “Daha fazlasını isteseniz de kimse o parayı ödemezse gerçekleşmez. Yine de Miami’de şimdiye dek satılmış en pahalı arsalar arasında,” dedi. Rudoy da satışın “yoğun pazarlıklarla” gerçekleştiğini belirtti.

2018 yılında 27,5 milyon dolara satın alınan arsa, yaklaşık dört katına satıldı. Reznik’in açıklamasına göre satış tamamen nakit olarak yapıldı. 2023 yılında Peleg, bu arsa için 20 milyon dolarlık bir ipotek almış, bu kredi 2023 Aralık ayında 41 milyon dolara yükseltilmiş ve İngiliz milyarderler David ve Simon Reuben ile bağlantılı bir kuruluşa devredilmişti. Reuben cephesinden yorum yapılmadı. Arsaya ve krediye ait mülkiyet, Mikhail ve Marina Peleg’in yetkili temsilcileri olarak göründüğü SMM Sunny Holdings adlı bir LLC ve Belize merkezli iki şirket üzerinden yürütülüyordu.

Indian Creek Adası’nı cazip kılan en önemli özelliklerden biri de sunduğu güvenlik ve mahremiyet. Adanın kendi polis gücü bulunuyor ve ada hem denizden hem de havadan devriye ile korunuyor. Avukat Rudoy adayı, “Burası tam anlamıyla bir kale,” diye tanımlıyor.

ABD genelinde lüks gayrimenkul fiyatları son dört yılda yaklaşık %50 artarken, Indian Creek’teki mülkler 2000’li yıllarda birkaç milyon dolara satılıyordu. 2010’larda ortalama fiyat 30 milyon dolara ulaştı. Bezos’un geçen yıl 87 milyon dolara yaptığı alım ve son 105 milyon dolarlık satış, fiyatların daha da yükselmesine neden olabilir.

Bölge uzmanlarından Douglas Elliman emlak acentesi Dina Goldentayer, “Artık arsası olan herkes, sadece arazisinin bu değerde olduğunu söyleyerek daha fazlasını isteyecek,” dedi. Ocak ayında Forbes’a konuşan Goldentayer, “Alıcılar bizi arayıp, ‘Indian Creek’e girmek istiyorum, bunun için ne ödemem gerekir?’ diye soruyor,” ifadelerini kullanmıştı.