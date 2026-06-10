Piyasalar Merkez Bankası'nın haziran ayı faiz kararına odaklandı. Milyonların heyecanla beklediği karar yarın saat 14.00'te açıklanacak. Peki, Merkez faizi artıracak mı sabit mi bırakacak? İşte dünyaca ünlü bankaların tahminleri...

Merkez Bankası son faiz kararını 22 Nisan tarihinde açıklamıştı. Orta Doğu'daki savaş sonrası faiz indirimlerine ara veren TCMB, nisan ayında mart ayında olduğu gibi faizi yüzde 37'de sabit bıraktı.

FAİZ ARTACAK MI, SABİT Mİ KALACAK?

Tüm gözler yarın açıklanacak karara odaklanırken, küresel bankalardan tahminler de geldi. Uluslararası finans kuruluşlarının tahminlerinde dikkat çeken bir ayrışma yaşanıyor.