Dünyaca ünlü bankalar ikiye bölündü! 7 kurumdan TCMB faiz tahmini
Piyasalar Merkez Bankası'nın haziran ayı faiz kararına odaklandı. Milyonların heyecanla beklediği karar yarın saat 14.00'te açıklanacak. Peki, Merkez faizi artıracak mı sabit mi bırakacak? İşte dünyaca ünlü bankaların tahminleri...
NİSANDA FAİZ SABİT KALDI
Merkez Bankası son faiz kararını 22 Nisan tarihinde açıklamıştı. Orta Doğu'daki savaş sonrası faiz indirimlerine ara veren TCMB, nisan ayında mart ayında olduğu gibi faizi yüzde 37'de sabit bıraktı.
FAİZ ARTACAK MI, SABİT Mİ KALACAK?
Tüm gözler yarın açıklanacak karara odaklanırken, küresel bankalardan tahminler de geldi. Uluslararası finans kuruluşlarının tahminlerinde dikkat çeken bir ayrışma yaşanıyor.
Dev bankaların büyük bölümü faizin sabit kalmasını beklerken, bazı kurumlar ise sürpriz faiz artışı ihtimaline dikkat çekti.
BÜYÜK ÇOĞUNLUK FAİZİN SABİT KALMASINI BEKLİYOR
Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America (BofA), Citibank (Citi), ING Global, Deutsche Bank, HSBC, Barclays ve Societe Generale gibi kurumlar, TCMB'nin haziran toplantısında politika faizini yüzde 37'de sabit tutmasını bekliyor.
Kuruluşlar, enflasyondaki risklere rağmen mevcut sıkı para politikası duruşunun korunacağı görüşünde birleşiyor.
FAİZ ARTIRIMI BEKLEYENLER!
Küresel bankalar arasında dikkat çeken ayrışma ise JP Morgan ve BBVA cephesinde yaşanıyor. Her iki bankada TCMB'nin haziran toplantısında 300 baz puanlık faiz artırımıyla politika faizini yüzde 40'a çıkarabileceğini öngördü.
KARAR METNİ KRİTİK!
Analistler, faiz oranının sabit bırakılması halinde piyasanın asıl odağının karar metnindeki mesajlar olacağını belirtiyor. Özellikle enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeler ve ilerleyen aylara yönelik para politikası sinyalleri, piyasaların yönü açısından belirleyici olacak.
7 BANKANIN FAİZ TAHMİNİ
|Kurum
|Beklenti
|Morgan Stanley
|Faiz sabit (%37)
|Citi
|Faiz sabit (%37)
|ING Global
|Faiz sabit (%37)
|Goldman Sachs
|Faiz sabit (%37)
|Bank of America
|Faiz sabit (%37)
|JP Morgan
|%40 (300 baz puan artış)
|BBVA Research
|%40 (300 baz puan artış)