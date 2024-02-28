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    • Haberler > Ekonomi > Dünyadaki örnekleri incelenecek! Özel emeklilikte BES’ten sonra TES

    Dünyadaki örnekleri incelenecek! Özel emeklilikte BES’ten sonra TES

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Dünyadaki örnekleri incelenecek! Özel emeklilikte BES’ten sonra TES

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi 2024 yılının “Emekliler Yılı” olması için çalışmalar başladı. Özel emeklilikte BES'ten sonra sırada Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) var.

    CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024’ü “Emekliler Yılı” ilan etmesinin ardından çalışmalar hızlandı. 5 yıllık strateji planını hazırlayan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Türkiye’de özel emeklilik uygulaması için uluslararası örnekleri inceleyerek yeni projeler hazırlayacak. Bunlardan biri olan Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) iş veren katkısını da içeren 2. basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) kurulmasını kapsıyor.  

    25 YAŞ ALTINA BES

    Ayrıca, yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik modeller geliştirilecek.

    MEVZUAT GÜNCELLENECEK

    SEDDK, önümüzdeki dönemde sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatının da sigortalıların ve sektörün ihtiyaçları ile uluslararası standartlar dikkate alınarak güncellenmesine çalışacak. Denetim ve gözetim bulguları doğrultusunda ihtiyaç duyulan alanlar belirlenerek yeniden düzenlenecek. Ayrıca en çok şikâyet ve talebin geldiği alanlar da mercek altında alınacak. Sektör temsilcilerinin sıkıntı ve talepleri dinlenilecek. Mevcut mevzuat, şirketlerin iş süreçlerinin veya hizmet sunumlarının dijital araçlar vasıtasıyla yerine getirilmesini engelleyen, günün şartlarına cevap veremeyen hususların varlığı gözden geçirilecek.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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