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    e-Devlet şifre işlemlerinde yeni dönem! Artık oradan da şifre alınabilecek

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    e-Devlet şifre işlemlerinde yeni dönem resmen başlıyor. e-Devlet şifre alma işlemleri, vatandaşların elektronik devlet altyapısına daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla, bundan böyle Türksat kablo abone merkezlerinden de yapılabilecek.

    e-Devlet şifre işlemlerinde yeni dönem! Artık oradan da şifre alınabilecek
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türksat, e-Devlet şifre alma işlemleri Türksat kablo abone merkezlerine taşındığını açıkladı. Bundan böyle vatandaşlar, Türksat üzerinden de e-Devlet şifresi alabilecek.

    Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, Bürokrasiyi azaltmak için hayata geçirilen e-Devlet Kapısı, 22 hizmetten başladığı serüvenine bugün 64,5 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcı ve 7 bin 767 elektronik hizmetle devam ediyor.

    Saniyeler içerisinde 1026 kurumun tüm işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden yapılırken e-Devlet şifre alma işlemleri de Türksat kablo abone merkezlerine taşındı. Böylelikle artık e-Devlet Kapısı'na ulaşmak daha kolay hale getirildi.

    Öte yandan e-Devlet Kapısı web sayfası ve mobil uygulama aracılığıyla 1 milyon kullanıcının görüş ve önerilerinin alındığı "e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi" sonuçlarına göre e-Devlet Kapısı memnuniyet oranı yüzde 95,3'e ulaştı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    E-DevletŞifreTürksat
    Haberler > Ekonomi > e-Devlet şifre işlemlerinde yeni dönem! Artık oradan da şifre alınabilecek
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