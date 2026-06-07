Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin 18’inci Ekonomi Basını Başarı Ödülleri AKM’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. EGD Başkanı Hasan Arslan, ekonomi haberciliğinin dönüşüm sürecine dikkat çekerek, “Ekonomi büyüyor ama anlatan kadrolar küçülüyor” dedi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri, Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Türk Telekom’un ana sponsorluğunda, Tera Yatırım’ın platin, Trendyol, Ülker, arsaVev ve Özak Global Holding’in gold, Garanti Altın Rafineri’nin altın, Eksim Holding ve D’S damat’ın bronz sponsorluğunda düzenlenen törende 16 kategoride ödül verildi.

Törende EGD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arslan, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe de birer konuşma yaptı.

EGD Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, ekonomi haberciliğinin önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, bir dönem gazetelerin ve televizyonların en güçlü bölümlerinden biri olan ekonomi servislerinin bugün eski kalabalık günlerinden uzaklaştığını söyledi.

Ekonominin hayatın her alanındaki etkisinin arttığını ifade eden Arslan, “Şirketler büyüyor, finansal piyasalar daha karmaşık hâle geliyor, anlatılması gereken ekonomi büyüyor ama bunu anlatan kadrolar küçülüyor. Ekonomi gazeteciliğinin güçlenmesi sadece gazetecilerin değil, iş dünyasının da meselesidir. Çünkü sağlıklı kararlar ancak sağlıklı bilgiyle alınabilir. Biz ekonomi haberciliğini sadece piyasaların değil, hayatın haberi olarak görüyoruz” dedi. EGD’nin gelecek yıl 20’nci kuruluş yılını kutlayacağını belirten Arslan yeni dönemde dijital yayıncılığa yönelik de kategoriler oluşturulacağını söyledi.



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