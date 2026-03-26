ABD-İsrail-İran savaşının öngörüsüz bir sürece doğru gitmesi sonrasında petrol fiyatlarının 100 doları aşması, Türkiye’nin enflasyonla mücadele programını da büyük ölçüde etkiliyor. Ekonomist Mustafa Aşkın, Türkiye’nin petrol ve türevleri başta olmak üzere enerjinin yüzde 95’ini ithal ettiğine dikkati çekerek cari açığın beklenenin üzerinde gelebileceğini söyledi.

BERAT TEMİZ - Aşkın, cari açığın yüksek gelmesinin ilk etapta Merkez Bankası döviz rezervleri üzerinde de olumsuz bir etki oluşturacağını belirtti. Yılın ilk iki ayındaki enflasyon rakamlarının iyi olmadığını vurgulayan Aşkın, “Enerji maliyetlerin artması Türkiye’de yılsonu enflasyon hedefini değiştirebilir. Eğer bu savaş biraz daha uzun sürerse ve petrol fiyatını 100 doların üzerinde görürsek ne yazık ki yılsonu enflasyon hedefimizi 4-5 puan artırmak zorunda kalabiliriz” dedi.

Aşkın, bu durumun ekonomi yönetiminin planlamasını olduğu gibi değiştirebileceğini ifade etti.

Mustafa Aşkın

Enflasyon hedefinin güncellenmesi durumunda Merkez Bankasının oldukça sıkı bir para politikası uygulamak zorunda kalacağının altını çizen Aşkın, “Merkez Bankası, beklediğimiz faiz indirimlerini öteleyecektir. İlk etapta doğrudan faizi arttırmak yerine makro ihtiyati önlemler alabilir. Eğer çok zorunda kalırsa faiz artırımına bile gidebilir” diye konuştu.

FED, Avrupa Birliği Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası’nın da aynı eğilimde olduğunu dile getiren Aşkın, “Dünya genelinde merkez bankalarının hiç de kolay olmayan bir süreç yaşayacağız. Bu savaştan, hem enerji ithal etmemiz hem de coğrafyaya yakın olmamız nedeniyle turizm, ulaştırma gibi sektörlerinde kötü etkilenmesi yüzünden en olumsuz etkilenen ülkelerden biri biziz” ifadelerini kullandı.

Ekonomist Mustafa Aşkın: Merkez, faizi artırabilir

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası’nın Nisan 2026 faiz kararı için geri sayım başladı.

Nisan 2026 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu, piyasalarda hareketliliğin arttığı bu dönemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Bir sonraki Merkez Bankası, faiz kararı 22 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te açıklanacak.

