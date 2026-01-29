Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'un kurucusu olduğu Tesla'nın net kârında büyük bir düşüş oldu. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın net kârı 2025'in dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 61 azaldı. Şirketin net kârı 2025 yılı genelinde ise yüzde 46 düşerek 3,8 milyar dolara geriledi. İşte Tesla'nın 2025'te ürettiği ve teslim ettiği araç sayıları...

Tesla, 2025'in ekim-aralık dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 3 azalarak 24,9 milyar dolara geriledi. Tesla, 2024'ün aynı dönemde 25,7 milyar dolar gelir elde etmişti. Şirketin geliri 2025 yılı genelinde de yıllık bazda yüzde 3 azalışla 94,8 milyar dolara indi.

SON ÇEYREKTE YÜZDE 61 DÜŞTÜ

Elektrikli otomobil üreticisinin net kârı ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 61 azalışla 840 milyon dolara düştü. Tesla'nın net kârı, 2024'ün son çeyreğinde 2,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Elon Musk'a soğuk duş! Tesla'nın kârında büyük düşüş

2025 YILI NET KÂRI YÜZDE 46 AZALDI

Şirketin net kârı 2025 yılı genelinde ise yüzde 46 azalarak 3,8 milyar dolara geriledi. Tesla'nın 2024'ün dördüncü çeyreğinde 60 sent olan hisse başına kârı da 2025'in aynı döneminde 24 sente indi. Tesla'nın geliri ve kârı geçen yılın son çeyreğinde yaşanan düşüşe karşın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

TESLİMAT SAYISINDA DÜŞÜŞ

Tesla, 2025'in dördüncü çeyreğinde küresel çapta 434 bin 358 otomobilin üretimini yaparken, 418 bin 227 aracın teslimatını gerçekleştirdi. Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 5,5 azalırken, teslim ettiği araç sayısı yüzde 15,6 düştü.

Tesla'nın 2025 genelinde araç üretim sayısı 1 milyon 654 bin 667'ye ulaşırken, teslimat sayısı 1 milyon 636 bin 129 olarak kaydedildi.

YAPAY ZEKA YATIRIMI

Şirketten yapılan açıklamada, bu yıl temiz enerji ve ulaşım ile otonom robotları destekleyecek altyapıya daha fazla yatırım yapılacağı belirtildi. Ayrıca açıklamada, Tesla'nın 16 Ocak'ta yapay zeka şirketi xAI hisseleri almak için yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladığı bildirildi.

