Altın fiyatlarında son dakika! 29 Ocak 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:30 itibarıyla 7.725 TL’den güne başlıyor. Spot gram fiyatında ilk işlemlerde 7809 TL ile rekor seviye görüldü. Sabah saatlerinde Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı ise 8.030 TL’den gerçekleşiyor. Küresel piyasalarda ons altın TSİ 06:30’a kadar olan işlemlerde 5.602 dolar ve ons gümüş de 117.75 dolarla yeni zirvelerini test etti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında yaşanan olağanüstü yükseliş sürerken, yeni rekorlar da gelmeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 5.602 doları test etti ve yeni zirvesini gördü. TSİ 06:30 itibarıyla fiyatlarda 5.533 dolara yakın denge arayışı sürüyor. Ons fiyatı dünkü işlemlerde de %4,6 gibi yüksek bir primle 5.418 dolardan kapanış yapmıştı.

29 OCAK 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik iç piyasada gram fiyatını da yeni zirvelere taşıyor. 29 Ocak 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:30 itibarıyla 7.725 TL’den güne başlıyor. Spot gram fiyatında da bugün ilk işlemlerde 7809 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü.

Sabah saatlerinde Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı ise 8.030 TL’den gerçekleşiyor. Çeyrek altın da 13.110 TL’den satılıyor. Böylece fiziki piyasada 8.000 TL barajı da ilk defa aşılmış oldu.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR

Son dönemde artan jeopolitik riskler altın fiyatlarında da yükselişin ana tetikleyicisi oluyor. ABD’nin Venezuela operasyonu ve Grönland ısrarının ardından İran’a yönelik tehditlerini artırması, piyasada güvenli liman talebini de artırıyor.

Öte yandan dolar endeksinin de 96 seviyelerine kadar gerilemesi ve son 4 yılın dibini görmesi de ABD para birimiyle fiyatlanan emtialarda yukarı yönlü hareketliliği destekliyor.

FED, FAİZİ SABİT BIRAKTI

Bu arada altın fiyatları cephesinde de dikkatle beklenen FED faiz kararı dün belli oldu. ABD Merkez Bankası, yılın ilk toplantısında politika faiz oranını beklentilere paralel olarak %3,50-%3,75 bandında sabit bıraktı.

Ancak piyasalarda, mayıs ayında göreve başlayacak yeni FED Başkanının ardından 2 faiz indirimi beklentisi devam ediyor. Bu beklentiler de fiyatlara pozitif yansıyor.

GÜMÜŞ DE RKEOR KIRDI

Küresel piyasalarda gümüş fiyatlarında da bugün yeni zirveler görüldü. Ons gümüş 117,75 dolarla tüm zamanların rekorunu test etti. TSİ 06:30 itibarıyla da gümüşte işlemler 117,55 dolardan devam ediyor.

Gümüş de altın fiyatlarını yükselten gelişmelerden destek bulurken, aynı zamanda endüstriyel talepteki artış da gri metale destek oluyor. Son olarak ABD’li Citi, gümüş için 3 aylık süreçte 150 dolar tahmininde bulunmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası