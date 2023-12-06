EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI NE KADAR? 5 aylık enflasyon farkına göre 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar? Artık maaş zamlarının açıklanmasına 1 aydan az bir süre kaldı. Heyecanlı bekleyiş sürüyor. 5 aylık enflasyon farkı oranlarının da ortaya çıkmasıyla artık en düşük memur ve emekli maaşı oranları merak ediliyor. Ocak ayı itibariyle yeni zamlı maaşlarını alacak memur ve emekliler toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkını da kazanacaj. Böyle olunca maaşlarda da büyük bir artış bekleniyor. Peki, 2024 emekli memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte tüm detaylar.

EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Kasım enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı da belli oldu.

Enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

Bu verilere göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşti.

Bu sonuçla beraber, emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 33.65 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu oran memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.

Kasım sonu itibarıyla bu rakam yüzde 26'yı aşmış durumda. Net rakam aralık ayına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında beş aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 33,65'lik zam imkanı doğdu. Yılın son ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

REFAH PAYI BEKLENİYOR

3 Ocak 2024'te açıklanaacak enflasyon oranıyla zam oranları netleşecek.

Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor.

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü. Enflasyon oranı kasım sonu itibarıyla yüzde 61,98 oldu.