Bankalar, emekli maaş müşterilerini kazanmak için promosyon yarışını hızlandırdı. Bazı bankalarda promosyon teklifleri 30 bin TL ve üzerine yükseldi. Maksimum promosyon tutarını almak isteyen vatandaşlar, bankaların açıkladığı rakamları yakından inceliyor Peki, emekli promosyonu en yüksek bankalar hangileri? İş Bankası, Garanti, Ziraat, Halkbank ve Yapı Kredi promosyon tutarlarını derledik...

Emekli maaş müşterilerini bünyesine katmak isteyen bankalar promosyon tutarlarını arttırdı. Birçok bankada 20 bin TL’yi aşan promosyon tutarları, bazı bankalarda 30 bin TL ve üzerine çıkabiliyor.

PROMOSYON TUTARI MAAŞ TUTARINA GÖRE DEĞİŞİYOR!

Emekli maaşını başka bir bankaya taşıma karşılığında sunulan promosyon tutarları, tanıtımlarında genellikle en yüksek maaş dilimi üzerinden duyuruluyor.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR? GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI

Emekli promosyonu en yüksek bankalar 2026! İş Bankası, Garanti, Ziraat, Halkbank... promosyon tutarları

TEB

Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.

Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

GARANTİ BANKASI

Emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanabilirsiniz. Banka promosyon bilgilendirmesinde; "Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ocak 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!" ifadelerine yer verdi.

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.

İŞ BANKASI

1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşını İş Bankası'ndan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan SGK Emeklilerinden; 05.05.2025 tarihinden sonra promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

Maaş tutarı; 0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL, 10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Maaş tutarı; 10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara 12.00 TL promosyon ödemesi yapılacak.

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunulacaktır.

Kampanyadan 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.



YAPI KREDİ

YapıKredi promosyo tutarlarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre,

Ek bir koşul olmadan, aylık net maaş tutarına göre promosyon ödemeleri şu şekilde:

0 – 9.999 TL maaş alanlara: 6.250 TL promosyon

10.000 TL – 14.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL promosyon

15.000 TL – 19.999 TL maaş alanlara: 12.500 TL promosyon

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL promosyon

QNB FİNANSBANK

8 Ekim 2025- 31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşını QNB’ye taşıyan emeklilere 3 yıl boyunca maaşını bankadan alma tahüttünü yerine getirmeleri şartıyla 20.000 TL'ye veren promosyon verilecek. Fatura ödeme, mobil üzerinden fatura açılışı gibi talimatlar verilmesi halinde promosyon tutarı 31.000'e kadar ulaşabilecek.

Aylık net maaş tutarına göre standart emekli promosyon ödemeleri şu şekilde uygulanıyor: Buna göre 0–9.999 TL maaş alan emeklilere 8.500 TL, 10.000–14.999 TL maaş alanlara 13.500 TL, 15.000–19.999 TL maaş alanlara 16.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 20.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

DENİZBANK

Aylık maaş tutarına göre standart promosyon ödemeleri de maaş aralıklarına göre değişiyor. Buna göre 0–9.999 TL maaş alan emeklilere 5.000 TL, 10.000–14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL, 15.000–19.999 TL maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Fatura ödeme, kredi kartı aktiflik gibi talimatlar verilmesi halinde promosyon tutarı 31.000'e kadar ulaşabilecek.

Kampanya, 30.10.2025 ile 31.03.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankadan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerli.

