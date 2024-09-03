Emekliye çifte maaş müjdesi! SGK uzmanı Emin Yılmaz yeni sistemin detaylarını açıkladı

Meclis'in 1 Ekim'de açılmasıyla, emekli olanların çifte maaş almasını sağlayacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) masaya gelmesi bekleniyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz yeni emeklilik sistemi hakkında TGRT Haber ekranlarında detayları açıkladı.

Milyonların gündeminde olan tamamlayıcı emeklilik sistemi, 1 Ekim'de Meclis'in yeniden açılmasıyla birlikte çalışma hayatını düzenleyecek birçok yeni kararın alınması bekleniyor. Bu sistemin, emeklilik döneminde ek bir gelir sağlaması amaçlanıyor. TES kapsamında, çalışanın maaşından belirli bir miktar kesilecek ve bu kesintiye devlet ve işveren de katkıda bulunacak. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, TGRT Haber ekranlarında sistemin detaylarını anlattı.

AK Parti seçim beyannamesine ve Çalışma Bakanlığı'nın önümüzdeki 3 yıllık stratejik programının satır aralarına bakıldığında görülebileceğinin altını çizen Emin Yılmaz şunları kaydetti:

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

Yılmaz gelecek dönem Meclis sıralarında hem özel hem de konu sektörü için esnek çalışmanın görüşülebileceğini söyledi. Keza yine seçim beyannamesinde ev hanımların emekliliğiyle alakalı bazı detaylar vardı.

Şu anda ev hanımların emekliliği yok mu? O da var. Siz iste bağlı prim yani Bağkur statüsü üzerinden dışarıdan prim ödeyerekten emekli olabilirsiniz. Ama burada getirilecek olan asıl da avantaj olacak olan detay isteğe bağlı Bağkur priminin 3'te birinin Hazine tarafından karşılanması.

BAĞKUR PRİM GÜNÜ EŞİTLEME MASADA

Yine küçük esnafın ve Bağkurlu'nun 9 bin prim gününün 7.200 güne düşeceği yeni dönemde görüşülebilir. 3.600 ek göstergen geçmiş dönemde 4 meslek grubuna gelmişti. Bunu tüm memurlara birinci derece kademeye gelenlerle ilgili tüm memurlara geleceğini söyleyebiliriz.

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YENİ SİSTEMDE YÜZDE 3 KESİNTİ

Tamamlayıcı emeklilik sistemi hakkında da konuşan Yılmaz yakında bu sistemin hayata gireceğini ifade ederek şunları söyledi: Ülkemizde Bireysel Emeklilik Sistemi 2017'den bu tarafa hayatı hayatımızda ve de ülkemizde 5 işçi ve üzerinde bulunan iş yerlerinde zorunlu olarak orada çalışanın brüt ücretinde yüzde 3 kesinti yapılıyor.

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Peki TES ile ne değişecek? O soruya gelince bireysel emekli sisteminde otomatik katılım sistemi vardı. Buradaki otomatik katılım sistemi tamamen hayattan çıkarılıp zorunlu hale gelecek. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yüzde 3'lük işçiden kesintinin yanında işveren de minimum bir buçuk ya da 2 puan doğrultusunda bir eklenti yapacak.

EMEKLİLERE ÇİFTE MAAŞ

Burada sizin maaşınızdan keza işverenin de katkısıyla birlikte ayrı bir yerde bir kumbarada bunlar biriktirilecek. Siz yarın öbür gün emeklilikle ilgili olan şartları yerine getirdiğini takdirde devlet tarafından sosyal güvenlik sisteminden bir maaş yine tamamlayıcı yemeklik sisteminden de ikincil bir maaş alacaksınız.