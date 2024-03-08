Emekliye seçim öncesi seyyanen zam geliyor! SGK uzmanı son kulis bilgisini paylaştı

Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılan zam ve ikramiye miktarındaki artışın ardından maaşlarında yapılacak düzenlemeyi merakla bekliyor. Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilere seyyanen zam için son kulis bilgisini paylaştı. Karakaş, seçim öncesinde emeklilere 5 bin TL seyyanen zam geleceğini söyledi.

Yaşam şartlarının zorlaşmasına karşı en düşük emekli aylıklarında yapılan zam kamuoyunda konuşulmaya devam ediliyor. Temmuz ayında memurlar 8 bin TL'lik seyyanen zam alırken, en düşük emekli aylığı 7.500 TL'de kalmıştı. Ocak ayında 7.500 TL'lik emekli aylığı 10 bin TL'ye yükselse de 17 bin TL'lik asgari ücretin çok altında kaldı. İkramiyeler 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılsa da emekliler maaşlarında yapılacak düzenlemeyi merakla bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "gözlerimizi kapamamız mümkün değil" diyerek emeklilerin gelirlerinin artacağını sinyalini vermişti. AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise emekli zammına ilişkin, "Emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" ifadeleri kullanmıştı.

SEÇİM ÖNCESİ SON KULİS

Konuyla ilgili olarak Türkiye Gazetesi yazarı SGK Başuzmanı İsa Karakaş milyonlarca emekli için seyyanen zam müjdesi verdi. Son kulis bilgilerini paylaşan Karakaş, seçim öncesi yapılabilecek zamma dikkat çekti.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YOLDA

TGRT Haber YouTube kanalında Alper Altun’un sunduğu 'Bi Bakalım' programına katılan SGK Uzmanı İsa Karakaş, “Ben hiçbir zaman karamsar olmadım. Emekliler biliyorlar, temmuz ayının başından beri seyyanen zammın elzem olduğunu söyledik. Emeklilerin durum belli. Biz malumun ilanını konuşuyoruz. Emeklilere seçim öncesi 5000 TL seyyanen zam gelebilir." dedi.