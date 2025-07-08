En büyük ikinci 500 1,3 trilyon liraya ulaştı! Üretimden satışlarda yüzde 41’lik artış var

Türkiye’nin en büyük sanayicilerinin yer aldığı ikinci liste açıklandı. ‘İkinci 500’de borçluluğun azalıp istihdamın arttığı da görüldü. İSO Başkanı Bahçıvan “Sanayicilerin tüm zorluklara rağmen iş ve aş üretmesinin çok değerli olduğunu ifade etti...

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) araştırmasına göre, Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunun üretimden satışları geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 41 artarak 1 trilyon 393 milyar liraya ulaştı. ‘İkinci 500’ listesinde ilk sırayı, 4 milyar 186 milyon liralık ‘üretimden satış’ rakamıyla İstanbul Asfalt Fabrikaları alırken, ikinci sırada 4 milyar 185 milyon lira ile Yılmaz Redüktör, 4 milyar 169 milyon lirayla da Boyteks Tekstil izledi. Listeye 66 yeni kuruluş ilk kez girdi. 41 kuruluş da en büyük 500’den ‘ikinci 500’ listesine geriledi.

YATIRIM İÇİN KREDİ ÇEKTİLER

İSO ikinci 500’ün finansman giderleri yüzde 45,4 artarak 95 milyar liraya yükselirken, toplam borçtaki azalma da dikkat çekti. Önceki yıl yüzde 76,7 artan toplam borçlar, 2024’te yüzde 32,2 büyüdü. Artış oranı mali borçlarda yüzde 66’dan yüzde 45,1’e, diğer borçlarda ise yüzde 87,5’ten yüzde 20,6’ya geriledi. 2024’ten önceki üç yılın aksine mali borçlar diğer borçların üzerinde büyüdü. Bu durum, yükselen faizlere rağmen nispeten daha küçük ve orta ölçekli kuruluşların finansman ihtiyacını karşılamak için kredi kullanmak durumunda kaldığına işaret ediyor.

İkinci 500’ün ilk 10’u

Sıra Kurum Üretimden Satış (TL) Geçen Yılki Sıra 1 İstanbul Asfalt Fab. 4.185.960.700 283 2 Yılmaz Redüktör 4.184.981.587 - 3 Boyteks Tekstil 4.169.358.089 - 4 Göltas 4.166.673.182 - 5 Karel Elektronik 4.146.575.242 2 6 ERBOSAN 4.132.560.779 - 7 Bien Yapı Ür. 4.127.538.112 - 8 Çimbeton 4.118.796.639 - 9 Agrobest 4.111.157.779 - 10 FNSS Savunma 4.098.198.838 -

İSTİHDAM VE İHRACAT ARTIŞI ÇOK DEĞERLİ

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, rakamları değerlendirirken, önceki yılın sonuçlarına göre satışlarda zayıf performans, maliyetlerde yükseliş ve karlılıkta bozulma şeklinde özetlenebilecek bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu belirterek “Her şeye rağmen şirketlerin ihracatındaki yüzde 6,2’lik artışı ve istihdamdaki istikrarlı genişleme eğilimini çok değerli bulduğunu ifade etti. Sanayinin, ekonominin daha sağlıklı ve rasyonel bir zemine oturması için mücadele verdiğini, ihracat yapıp istihdamı artırarak değer ürettiğini söyleyen Bahçıvan tüm sanayicilere rakamlarını paylaştığı, aş ve iş üretmeye devam ettiği için de teşekkür etti.

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