En büyük ikinci 500 1,3 trilyon liraya ulaştı! Üretimden satışlarda yüzde 41’lik artış var
Türkiye’nin en büyük sanayicilerinin yer aldığı ikinci liste açıklandı. ‘İkinci 500’de borçluluğun azalıp istihdamın arttığı da görüldü. İSO Başkanı Bahçıvan “Sanayicilerin tüm zorluklara rağmen iş ve aş üretmesinin çok değerli olduğunu ifade etti...
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) araştırmasına göre, Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunun üretimden satışları geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 41 artarak 1 trilyon 393 milyar liraya ulaştı. ‘İkinci 500’ listesinde ilk sırayı, 4 milyar 186 milyon liralık ‘üretimden satış’ rakamıyla İstanbul Asfalt Fabrikaları alırken, ikinci sırada 4 milyar 185 milyon lira ile Yılmaz Redüktör, 4 milyar 169 milyon lirayla da Boyteks Tekstil izledi. Listeye 66 yeni kuruluş ilk kez girdi. 41 kuruluş da en büyük 500’den ‘ikinci 500’ listesine geriledi.
YATIRIM İÇİN KREDİ ÇEKTİLER
İSO ikinci 500’ün finansman giderleri yüzde 45,4 artarak 95 milyar liraya yükselirken, toplam borçtaki azalma da dikkat çekti. Önceki yıl yüzde 76,7 artan toplam borçlar, 2024’te yüzde 32,2 büyüdü. Artış oranı mali borçlarda yüzde 66’dan yüzde 45,1’e, diğer borçlarda ise yüzde 87,5’ten yüzde 20,6’ya geriledi. 2024’ten önceki üç yılın aksine mali borçlar diğer borçların üzerinde büyüdü. Bu durum, yükselen faizlere rağmen nispeten daha küçük ve orta ölçekli kuruluşların finansman ihtiyacını karşılamak için kredi kullanmak durumunda kaldığına işaret ediyor.
İkinci 500’ün ilk 10’u
|Sıra
|Kurum
|Üretimden Satış (TL)
|Geçen Yılki Sıra
|1
|İstanbul Asfalt Fab.
|4.185.960.700
|283
|2
|Yılmaz Redüktör
|4.184.981.587
|-
|3
|Boyteks Tekstil
|4.169.358.089
|-
|4
|Göltas
|4.166.673.182
|-
|5
|Karel Elektronik
|4.146.575.242
|2
|6
|ERBOSAN
|4.132.560.779
|-
|7
|Bien Yapı Ür.
|4.127.538.112
|-
|8
|Çimbeton
|4.118.796.639
|-
|9
|Agrobest
|4.111.157.779
|-
|10
|FNSS Savunma
|4.098.198.838
|-
İSTİHDAM VE İHRACAT ARTIŞI ÇOK DEĞERLİ
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, rakamları değerlendirirken, önceki yılın sonuçlarına göre satışlarda zayıf performans, maliyetlerde yükseliş ve karlılıkta bozulma şeklinde özetlenebilecek bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu belirterek “Her şeye rağmen şirketlerin ihracatındaki yüzde 6,2’lik artışı ve istihdamdaki istikrarlı genişleme eğilimini çok değerli bulduğunu ifade etti. Sanayinin, ekonominin daha sağlıklı ve rasyonel bir zemine oturması için mücadele verdiğini, ihracat yapıp istihdamı artırarak değer ürettiğini söyleyen Bahçıvan tüm sanayicilere rakamlarını paylaştığı, aş ve iş üretmeye devam ettiği için de teşekkür etti.
Listeden öne çıkanlar
- 66 kuruluş, listeye ilk kez dahil oldu, 41 şirket ilk 500’den ikinci 500’e düştü.
- Firmaların yüzde 62’sinin 4 sektörde toplandığı görüldü. İlk sırada 108 firmayla gıda, ikinci sırada 75 şirketle kimyasal ürünler, üçüncü sırada da 68 firmayla tekstil izledi.
- İkinci 500’ün faaliyet kârı yüzde 18.9 azaldı.
- Ödenen maaş ve ücretlerdeki artış yüzde 90,9 oldu.
- Şirketlerin vergi öncesi kâr ve zarar toplamı yüzde 63,8 düşüşle 34 milyar liraya inerken, satış kârlılığı oranı yüzde 8,2’den yüzde 2,1’e düştü. Bu oran son 10 yılın ortalaması olan yüzde 7’nin oldukça altında kaldı.
- En fazla ihracat yapan şirketler, 164,3 milyon dolarla Danem Gıda, 158,1 milyon dolarla Chen Güneş Enerjisi Sistemleri, 131,7 milyon dolarla da Baykan Denim Konfeksiyon oldu. İkinci 500’ün ihracatının ortalamanın üzerinde artması da dikkat çekti.
- 283. sıradan birinciliğe: 2024 araştırmasında ilk 3’te bulunan şirketlerin önceki yılki listede çok gerilerde olması dikkati çekti. 2023 araştırmasında “İstanbul Asfalt Fabrikaları” 283’üncü, Yılmaz Redüktör 412’nci, Boyteks Tekstil ise 490’ıncı sırada yer almıştı.