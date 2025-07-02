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Türk sanayii için önemli bir isimdi! Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türk sanayii için önemli bir isimdi! Ünlü iş adamı hayatını kaybetti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türk sanayii için önemli bir isim olan ve yarım asırdır üretime devam eden Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin (BAGFAŞ) kurucusu olan iş adamı Recep Gencer, hayatını kaybetti.

Türkiye'nin köklü sanayi kuruluşlarından Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin (BAGFAŞ) kurucusu Bandırmalı sanayici Recep Gencer, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sanayii için önemli bir isimdi! Ünlü iş adamı hayatını kaybetti - 1. Resim

1960'LI YILLARDA SANAYİ HAYATINA ADIM ATTI 

1932 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi'nde dünyaya gelen Recep Gencer, kimya alanındaki eğitiminin ardından 1960'lı yıllarda sanayi hayatına adım attı. 1968 yılında temelleri atılan ve 1970'li yıllarda üretime başlayan BAGFAŞ'ın kurucu ismi olan Gencer, uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi.

Türk sanayii için önemli bir isimdi! Ünlü iş adamı hayatını kaybetti - 2. Resim

RECEP GENCER'İN CENAZE PROGRAMI 

Türk sanayisine ve gübre sektörüne önemli katkılar sağlayan Recep Gencer'in vefatı, Bandırma'da ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Merhumun cenazesi, 3 Temmuz Perşembe günü Bandırma'daki BAGFAŞ Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Edincik Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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