İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB), halı sektörünün ihracatına katkı sunan ve Türk halılarının yurt dışında daha çok tanınmasını sağlayan sektör temsilcilerini ödüllendirdi.

ÖMER TEMÜR - Dört farklı kategoride toplam 40 firmaya ‘platin ödül’ verilirken, özel ödüller de sahiplerini buldu.

TİM’de düzenlenen ödül töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, halıyı yalnızca ticari bir ürün olarak değil, kültürel bir miras olarak gördüklerini söyledi. Tarihte bilinen ilk halıların yaklaşık 2 bin 500 yıl önce Orta Asya’da Türkler tarafından dokunduğunu hatırlatan ve Türk halılarının bugün dünyanın ortak motiflerinden biri hâline geldiğini belirten Gültepe, sektörün küresel ölçekte güçlü bir konumda bulunduğunu ifade etti.

En çok ihracat yapan firmalar ödüllendirildi! Halıda hedef 3 milyar dolar

Türkiye’nin halı ihracatında dünyanın en güçlü iki oyuncusundan biri olduğunu kaydeden Gültepe “Küresel halı ihracatından yüzde 16,4 pay alıyoruz. 2024 yılında 2,9 milyar dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdik. 2025’in Ocak-Kasım döneminde ise ihracatımız 2,6 milyar dolara ulaştı” dedi. Bu yıl ABD, Suudi Arabistan ve Irak başta olmak üzere toplam 179 ülkeye halı ihraç edildiğini dile getiren Gültepe “Üretim kapasitesi ve teknik yetkinlik açısından dünyada güçlü bir konumdayız. Bu konumumuzu korumak için yeni teknolojilere uyum sağlamalı, esnek üretim kabiliyetimizi daha da geliştirmeliyiz. Bunu başardığımızda küresel ihracattaki payımızı artıracağımıza inanıyorum. İnşallah 2026 yılında 3 milyar doları aşacağız” ifadelerini kullandı.

İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler de Türk halı sektörünün dünya sahnesindeki yükselişine dikkat çekti. Dünya halıcılık endüstrisinin önemli buluşma noktalarından biri hâline gelen ICFE Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı’nın 6-9 Ocak tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirten Diler, ayrıca önümüzdeki dönemde ABD’de kapsamlı çalışmaların hayata geçirileceğini söyledi. Bu yıl ilk defa düzenlenen Halı Bayramı etkinliğine de değinen Diler, Türk Cumhuriyetleri’yle uluslararası bir organizasyona çevireceklerini bildirdi. Diler “Bir ilmeği atmak nasıl sabır ve ustalık gerektiriyorsa, bir sektörü dünya liderliğine taşımak da aynı adanmışlığı gerektirir. İHİB olarak, üyelerimizden aldığımız güçle Türk halısını dünyanın her noktasında güçlü bir marka hâline getirme hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Türk halısının girmediği hiçbir coğrafya bırakmamak için yollar inşa ediyoruz” diye konuştu.

