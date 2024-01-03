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    En düşük memur maaşı belli oldu, zam oranı netleşti!

    TÜİK'in aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve memur emeklilerine uygulanacak zam oranı netleşti. Buna göre, yeni yılda en düşük memur maaşı 32 bin 960 lira olacak.

    En düşük memur maaşı belli oldu, zam oranı netleşti!
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği haber geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon, aralık ayında yüzde 2,93 yıllık bazda ise 64,77 arttı. Enflasyonun netleşmesinin ardından emekli ve memur zammı belli oldu. En düşük memur maaşı 32 bin 960 liraya yükseldi.

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 29,79 enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı yüzde 49,25 olacak.

    Yapılan hesaplamalarla birlikte, en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 960 liraya yükseldi.

    Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alacak.

    "MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 50 ZAM"

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve memur emeklileri için öngördükleri zam oranını açıklamıştı. Yılmaz, "Memur ve memur emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız" demişti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Memur ZammıEn Düşük Memur Maaşı
    Haberler > Ekonomi > En düşük memur maaşı belli oldu, zam oranı netleşti!
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