Erdoğan "gelirlerini artıracağız" demişti! Cem Küçük emekli maaşına zam için tarih verdi

Emekli maaşlarına ve ikramiyeye yapılan zam kamuoyunda gündem olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "emeklilerin gelirlerini artıracağız" demişti. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, emekli maaşına zam için Temmuz ayını işaret etti.

Yaşam şartlarının zorlaşmasına karşı en düşük emekli aylıklarında yapılan zam kamuoyunda tartışılmaya devam ediliyor. Kök maaş sorunu nedeniyle Temmuz ayında yapılan zamdan faydalanamamıştı. Temmuz ayında 7.500 TL'ye çıkan en düşük emekli aylığı Ocak ayında 10 bin TL'ye yükseldi. Ancak bu rakam emeklilerin geçim şartlarını karşılamaya yetmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "gözlerimizi kapamamız mümkün değil" diyerek emeklilerin gelirlerinin artacağını söyledi. Emekli maaşlarına ilişkin tartışmalara Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ten dikkat çeken yorum geldi. Küçük, "Emeklilerde adalet sağlanamadı" diyerek Temmuz ayını işaret etti.

Türkiye Gazetesi Youtube kanalına konuşan Cem Küçük şunları söyledi:

"Ben aşağı yukarı bir yıldır emekliler konusunu sürekli programlarımda işliyorum. Geçen seneye gidelim yani 2022 sonu 2023'ün başına. 2022'de hükümet emekli maaşını 7.500 lira yaptı. Ayrıca enflasyon farklarını da diğer memur SGK Bağ-Kur hepsine verdi. Millet bundan rahatsız olmadı. Güzel bir zam oranı verildi. Millet de zaten sandıkta teveccühünü AK Parti'ye Cumhur ittifakına gösterdi.

NE OLDUYSA SEÇİMDEN SONRA OLDU

Seçimden sonra Temmuz ayında AK Parti hükümeti orada kritik bir hata yaptı. Kök maaş 5.500 TL deyince en düşük maaş alanlar 7.500 TL alanlar 7.500 TL'de kaldı.

Halbuki geçen sene Temmuz ayında asgari ücret 50 memurlar yüzde 50 + 8 bin 77 TL seyyanen zam aldı. Ama en düşük maaş alanlar hiçbir şey alamadı.

Yani 7.500 lira maaş alıyorsunuz 10.000 lira maaş alan bir emeklinin maaşı işte yüzde 50 zamlanıyor Memurlar zam artı seyyanen zam aldı. Ama siz hiçbir şey almıyorsunuz.

ADALET SAĞLANAMADI

Sonra Ocak ayına geldik ocak ayında önce bir yüzde 37 fark dendi. Tayyip Bey 5 puan ekledi yüzde 42 oldu. Sonra bunun adaletsizlik olduğu görülünce 7 puan daha eklendi ve yüzde 49'a geldi.

Dolayısıyla emeklilerde "adalet" sağlanamadı bakın doğru kelime budur Ben bunu hep kullanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da kullandı. Emeklilerde ve memurlara verilen zam oranlarında özellikle emeklilerde adalet sağlanamadı.

EN DÜŞÜK MAAŞ 14 BİN TL OLMALIYDI

Türkiye'de toplam 16 milyon emekli var. Bunların aşağı yukarı 8-9 milyonu en düşük emekli maaşı alanlar yani 10.000 TL alanlar. Son 2 yılda maaşlar yüzde 200'e yakın artmış. Ancak en düşük aylık alan emekliler yüzde 40 zam aldı. Normalde şu an en düşük emekli maaşı 12-14 bin TL olmalıydı. 15 bin TL alan 20 bin TL almalıydı.

EMEKLİLER KÜSKÜN

O yüzden adalet sağlanamadı onlar da biraz küskünler. Haklılar bir tepkileri de olacaktır seçimde. Buna da saygı duymak gerekir.

TEMMUZ AYINI BEKLEMEK LAZIM

Ama Tayyip Bey bütün konuşmalarında "bu adaletsizliği gidereceğiz" diyor. O yüzden de bence temmuz ayını beklemek lazım."