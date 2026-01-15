Telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Ericsson, maliyetleri azaltma gerekçesiyle personel sayısını azaltma kararı aldı. İsveçli şirket, 1600 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Ericsson'dan yapılan açıklamada, Ericsson’un kritik olan yatırımları sürdürürken küresel maliyetleri düşürme planının bir parçası olarak personel sayısını azaltacağı belirtildi.

SENDİKALARLA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Faaliyetlerde verimliliği artırmaya yönelik girişimlerin devam edeceği vurgulanan açıklamada, “İsveç'te yaklaşık 1600 pozisyon bu durumdan etkilenebilir. Şirket, sendikalarla görüşmelere başlamıştır.” ifadesine yer verildi.

Ericsson, 1600 kişiyi işten çıkaracak

DAHA ÖNCE DE İŞTEN ÇIKARMA YAPMIŞTI

Şirket, 2023 başında da maliyetleri düşürme planının bir parçası olarak dünya çapında 8 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuş ve bu kapsamda İsveç'te 2023’te 1400 ve 2024’te 1200 çalışanın işten çıkarılmasının planlandığını bildirmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası