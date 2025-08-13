Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Erken kurudu, masrafı bile çıkarmadı! 250 kiloluk tarladan 80 kilo alınıyor

Erken kurudu, masrafı bile çıkarmadı! 250 kiloluk tarladan 80 kilo alınıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Erken kurudu, masrafı bile çıkarmadı! 250 kiloluk tarladan 80 kilo alınıyor
Ayçiçeği, Kuraklık, İklim Değişikliği, Trakya, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin önde gelen ayçiçeği üretim bölgelerinden Trakya'da, son yıllarda artan aşırı sıcaklar nedeniyle hasat dönemi erkene çekiliyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da toplam 3 milyon 500 bin dekarlık alanda ekimi yapılan ayçiçeği, iklim değişikliğinin etkisiyle artan hava sıcaklıklarından olumsuz etkileniyor, bu da bitkinin sağlıklı büyümesini zorlaştırıyor.

Üç yıl önce ağustos ayının son haftasında kurumaya başlayan ayçiçekleri son yıllarda aşırı sıcaklık nedeniyle erken kuruyor.
Başağı güçlenmeyen ve tane kaybına yol açan aşırı sıcaklık verim kaybına neden oluyor.

HASAT AŞIRI SICAKTAN ÖNE ÇEKİLDİ

Bölgede bu yıl erken kuruyan ayçiçeği tarlalarında hasat çalışması başladı. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, aşırı sıcaklıklar nedeniyle ayçiçeği hasadının yaklaşık 25 gün önceden başladığını söyledi.

VERİM YÜZDE 60’A VARAN ORANDA DÜŞTÜ

Son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerinin ciddi şekilde hissedilmeye başlandığını anlatan Şaylan, aşırı sıcaklık ve bölgedeki yağış azlığının ayçiçeğinde verim kaybına yol açtığını ifade etti.

Şaylan, bu yıl sıkıntılı bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Ayçiçeği veriminde ve kalitesinde düşüşler yaşamaya başladık. Gelen haberlere göre bütün Trakya'da ayçiçeğinde geçen yıla göre en az yüzde 50, yüzde 60 verim kaybı ve buna bağlı tabii ki yağ oranı ve kalite kaybı da var. Üreticilerimizin bu sene yaptığı masrafı karşılayamayacak seviyelerde" diye konuştu.

Erken kurudu, masrafı bile çıkarmadı! 250 kiloluk tarladan 80 kilo alınıyor - 1. Resim

ÇİFTÇİ KURAKLIKLA MÜCADELEDE

Suyun doğru ve tasarruflu kullanılması uyarısında bulunan Şaylan, Kırklareli'nde yaklaşık 4 aydır yağış düşmediğine dikkati çekti.
Şaylan, "Ne bekliyoruz, kuraklığa dayalı tohum bekliyoruz, çiftçi arkadaşlarımız ekimlerini biraz daha öne almaya başladılar. Biz bu zamanda ayçiçeği biçimi yapamıyorduk fakat 1 ay neredeyse 1,5 ay öne geldi. Bu da kuraklığın bize ne kadar erken geldiğini gösterdi ve yüzleşmeye başladık" diye konuştu.

Şaylan, bu yıl dekar başına verimin 25 kilogram ile 100 kilogram arasında olduğunu sözlerine ekledi.

Erken kurudu, masrafı bile çıkarmadı! 250 kiloluk tarladan 80 kilo alınıyor - 2. Resim

250 KİLO BEKLENEN TARLADAN 100 KİLO ÇIKIYOR

Biçerdöver operatörü Şükrü Yavuz ise ayçiçeği hasadına erken başladıklarını belirtti.

Verimin düşük olduğunu gözlemlediğini anlatan Yavuz, "Diğer yıllara göre verim düşük. Şu an bu tarladan dekar başına 30, 40 kilogram hasat ediyoruz. Verim kaybı kuraklıktan dolayı. 200 ile 250 kilogram verim alınan yerlerde şu anda 80 ile 100 kilogram verim alınmakta. Bu sene aşağı yukarı hasat 1 ay öncesine çekildi" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Togg listeye damga vurdu! İşte en çok satılan otomobil
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hasat başladı, yeni mahsul Antep fıstığı tezgahlarda yerini aldı! Fiyatını duyan geri adım atıyor - EkonomiHasat başladı, tezgahlarda yerini aldıÇarşı pazarda fiyatları düşürecek hasat! Verim yüksek, üretici mutlu - EkonomiÇarşı pazarda fiyatları düşürecek hasatBakan Şimşek'ten cari açık rakamlarını değerlendirdi - EkonomiBakan Şimşek'ten cari açık rakamlarını değerlendirdiTürkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması yine değişmedi! Zirvenin sahibi açık ara lider - EkonomiTürkiye'den en çok ev alan yabancı sıralaması!Hasat başladı, ürünler Karadeniz Sahil Yolu'nu kapladı! Kilosu 200 lira... - EkonomiHasat başladı! Kilosu 200 lira...ABD açıkladı, petrolde büyük düşüş bekleniyor! Akaryakıta büyük indirimler yolda - EkonomiAkaryakıta büyük indirimler yolda
Sonraki Haber Yükleniyor...