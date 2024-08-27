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Yağlık ayçiçeği alım fiyatı açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yağlık ayçiçeği alım fiyatı açıklandı

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Üreticilerin merakla beklediği haber geldi. KARADENİZBİRLİK, yeni sezon için yağlık ayçiçeği 'ön alım' fiyatını ton başına 19 bin lira olarak açıkladı.

Ülke genelinde ayçiçeği hasadı tüm hızıyla devam ederken genel merkezi Samsun'da bulunan KARADENİZBİRLİK, yeni sezon ayçiçeği 'ön alım' fiyatını duyurdu. Geçen yıl ton başına üreticiye 12 bin 700 lira ödeme yapan birlik, bu sezon için ön alım fiyatını ton başına 19 bin lira olarak belirledi.

HEDEF 35 BİN TON ALIM

KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu olarak bu sezonda ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 19 bin lira olarak belirlediklerini açıklayan Genel Müdür Ünal Erarslan, "Bu yıl oluşan kuraklık ile ekim alanlarındaki azalmaya bağlı olarak bölge rekoltesi yüzde 30 civarında düşmüştür. Birliğimiz Yönetim Kurulu, mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine azami gayret göstererek ayçiçeği ön alım fiyatını kilogram başına 19 bin lira olarak belirlemiştir. Birlik olarak hedefimiz yaklaşık 35 bin ton ürün alımı gerçekleştirmektir" dedi.

Yağlık ayçiçeği alım fiyatı açıklandı - 1. Resim

"ÜRETİCİNİN SİGORTASIYIZ"

Birlik olarak açıkladıkları fiyatın 'ön alım fiyatı' olduğuna dikkati çeken Erarslan, "Değişen piyasa şartları çerçevesinde KARADENİZBİRLİK, fiyat farkı ödemesi de yapacaktır. KARADENİZBİRLİK, üretici lehine piyasayı regüle etmeyi ve açıkladığı fiyat ile üreticinin sigortası olmayı sürdürmektedir" diye konuştu.

Yağlık ayçiçeği alım fiyatı açıklandı - 2. Resim

"YAĞLI TOHUMLARA DESTEK"

Türkiye'nin yağlı tohum ihtiyacının büyük bir bölümü halen yurt dışından karşıladığını hatırlatan Ünal Erarslan, "Ülkemizin mevcut yağlı tohum üretim potansiyeli istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde artırılmalıdır. Bunun için devletçe ödenen destekleme primlerinin artırılması, sulama imkanlarının çoğaltılması ile teşvik edici uygulamaların devreye sokulması gerekmektedir. Yeni ürün ön alım fiyatımızın üreticilerimiz ve Türk tarımı için hayırlı olmasını dileriz" şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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