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Haberler > Ekonomi > Ev bulmak ayrı, taşınmak ayrı dert! Maliyetler dudak uçuklatıyor

Ev bulmak ayrı, taşınmak ayrı dert! Maliyetler dudak uçuklatıyor

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Ev bulmak ayrı, taşınmak ayrı dert! Maliyetler dudak uçuklatıyor

Ekonomi Haberleri

Kirada zam sınırının kalkması, kiracı-ev sahibi anlaşmazlıkları ve kentsel dönüşüm nedeniyle taşınma talebi artıyor ancak ev değişiminin maliyeti bütçeleri zorluyor. İstanbul'da 3+1 daire için ortalama taşınma maliyeti yapılan hesaplara göre 150 bin lirayı buluyor.

Türkiye'de son birkaç yıldır konut sıkıntısı yaşanıyor. Hem kiralık hem de satılık konutlarda yaşanan sıkıntılara bir de 'taşınma maliyeti' eklendi. Vatandaş kendisine uygun daireyi bulsa da, sadece taşınmak için ödenen ücret cep yakıyor.

Tüm bu ödemeler depozito, peşin kira, emlakçı bedeli, nakliye ve boya badana gibi giderleri kapsıyor. Bu da İstanbul'da 3+1 bir daire için ortalama 150 bin TL’yi buluyor. İşte kalem kalem giderlere bakalım...

İŞTE GİDERLER

Emlak ilan portalı sahibinden.com’un ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) hazırladığı rapora göre; İstanbul’da metrekare kira bedeli ortalama 233,3 TL. Maliyetler bu rakamdan yola çıkarak hesaplanıyor.

  • YENİ KİRA: Buna göre 3+1 ev için ortalama 25 bin TL kira olduğunu düşünelim. Taşınırken ilk kira peşin ödeneceği için 25 bin TL ilk maliyet olarak öne çıkıyor.
  • DEPOZİTO: Yasalara göre ev sahiplerinin kiracılarında en çok 3 kira bedeli kadar depozito isteme hakkı var. Piyasada genel kabul ise 1 ya da 2 kira bedeli kadar. 2 kira bedeli depozito istenmesi halinde 50 bin TL’lik bir ödeme yapılıyor.
  • EMLAKÇI KOMİSYONU: Emlakçılar kiralama hizmeti karşılığı bir kira bedeli + KDV alıyor. 25 bin TL kira için ödenecek komisyon 30 bin TL oluyor.
  • NAKLİYE: Taşınma mesafesine, evin büyüklüğüne göre rakamlar değişse de ortalama fiyatlar şöyle; 3+1 bir evi yakın ilçeler arasında ortalama 25 bin TL’ye taşıyorlar. Eğer mesafe uzayacaksa 30 bin TL’ye kadar çıkıyor.
  • BOYA-TADİLAT: Verdiğimiz örnekteki kira bedeli ile sıfır bir eve taşınmak zor. 2. el eve taşındığınızda da boya badana ve ufak tadilatlar için 20-30 bin TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor. Banyo, mutfak, parke, kapı değişimi gibi derin tadilatlara ihtiyaçlar varsa rakamlar bunun çok üzerine çıkıyor.

DEPO KİRASI 5-6 BİN TL

Hürriyet'in haberine göre; taşınma sürecinde daha küçük eve geçmek zorunda kalanlar ya da kentsel dönüşüm nedeniyle geçici süreliğine kiracı olacaklar eşyalarını muhafaza etmek için depo arıyor. Peki depo için ne kadar bütçe ayırmak gerekli? Bunun cevabı ise 5-6 bin TL olarak ön plana çıkıyor. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
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