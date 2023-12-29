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    Ev sahipleri dikkat! İki katına çıkarıldı…1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak

    Zorunlu Deprem Sigortası(ZDS) azami teminat tutarı 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere iki katına çıkarılarak, 1 milyon 272 bin liraya yükseltildi.

    Ev sahipleri dikkat! İki katına çıkarıldı…1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ZDS asgari prim tutarları, risk gruba göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 979 lira, 869 lira, 739 lira, 693 lira, 521 lira, 370 lira ve 252 liradan az olmayacak şekilde güncellendi.

    4 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

    Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli, betorname konutlar için 3.016 liradan 6 bin liraya , diğer konutlar için 2.080 liradan 4 bin liraya çıkarıldı.

    ZDS İÇİN 35 MİLYAR LİRA ÖDEME GERÇEKLEŞTİ

    Türkiye’de, ZDS poliçe sayısı 2023’te 11,7 milyona(yüzde 59 sigortalılık oranı) ulaşırken, 6 Şubat depremlerinde ZDS kapsamında yaklaşık 35 milyar lira ödeme gerçekleşti.

    “DEPREM BÖLGESİ İÇİN ASGARİ ORANIN ALTINDA PRİM KABUL EDİLMİYOR”

    Milliyet’e konuşan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, “Yönetmelikte asgari primler de belirlenmiş oldu. Deprem bölgesi için asgari oranın altında prim kabul edilmiyor. Geçtiğimiz dönemlerde DASK yaptırılırken evin metrekarelerinin düşük gösterildiği durumlar yaşanmıştı. Örneğin evin metrekaresini 50 metrekare olarak gösterildiği durumlar yaşanmıştı. Kahramanmaraş depreminde de bununla karşılaşmıştık” ifadelerini kullandı.

    MUTLAKA EVİN GERÇEK METREKARESİ TAPUDAN SORGULANMALI

    “Bundan dolayı da depremzedeler düşük tazminatlar almıştı” diyen Bağcı, “Bu nedenle mutlaka evin gerçek metrekaresinin tapudan sorgulanıp DASK yapılırken bunun altında metrekarede evin poliçesinin yapılmasına izin verilmemesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Ekonomi > Ev sahipleri dikkat! İki katına çıkarıldı…1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak
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