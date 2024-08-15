Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yandı! 100 bin TL cezası var

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Ağustos 2024 02:32 - Güncelleme: 15 Ağustos 2024 02:37 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Emlak ve otomotiv sektöründe yanlış ilana büyük ceza geliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 1 Kasım'dan itibaren ilan sitelerine kimlik ve tapu doğrulama zorunluluğu getirileceğini, yanlış ilan verenlere ise 100 bin lira ceza uygulanacağını açıkladı.