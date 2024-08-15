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Haberler > Ekonomi > Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yandı! 100 bin TL cezası var

Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yandı! 100 bin TL cezası var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yandı! 100 bin TL cezası var

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emlak ve otomotiv sektöründe yanlış ilana büyük ceza geliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 1 Kasım'dan itibaren ilan sitelerine kimlik ve tapu doğrulama zorunluluğu getirileceğini, yanlış ilan verenlere ise 100 bin lira ceza uygulanacağını açıkladı.

Otomotiv ve emlak piyasalarında spekülasyon ve manipülasyonlar yapılarak fiyatların şişirilmesine karşı 1 Kasım 2023 tarihinde ilan sitelerine kimlik doğrulama ve tapu doğrulama zorunluluğu getirildiğini dile getiren Bakan Bolat, yanlış ilan verenlere 100 bin lira ceza uygulaması getirildiğini hatırlattı.

Öte yandan ikinci el otodaki yeni uygulama aracını satması için galeriye, yetkili satıcıya verecek kişileri ilgilendiriyor. Birinci dereceden akrabaları kapsamayacak.

Ekimden itibaren başlayacak yeni dönemle aracını ilana koymak isteyenler, e-Devlet üzerinden satıcıyı belirleyip yetkilendirmek zorunda olacak.

Ocak 2025 itibarıyla ilan sitelerinde sadece doğrulanmış ilanlar yer alacak. Düzenlemenin 80 bin ikinci el araç satıcısını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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