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Haberler > Ekonomi > Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar

Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG&#039;de güncel fiyatlar

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini üzecek zam geldi. Benzinin litresinde beklenen zam gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı. İşte akaryakıt benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar

Brent petrol fiyatı ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında beklenen zam gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı.

Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar - 1. Resim

İNDİRİM SONRASI YENİDEN ZAM GELDİ

Petrolün geçtiğimiz haftalarda 76,11 dolara kadar gerilemesiyle benzinin litresinde 1 lira 73 kuruş indirim yapılmıştı. Brent petrolün 80 dolara dayanmasıyla benzinin litresinde yeniden zam beklentisi oluştu. Benzine beklenen 0.85 kuruşluk zam saat 00:00 itibarıyla pompaya yansıdı.

Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar - 2. Resim

LİTRESİ YENİDEN 44.50 TL'Yİ AŞTI

 İstanbul, Ankara ve İzmir'de zam sonrası benzinin litresi yeniden 44,50 civarına yükseldi.

İşte 14 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları…

Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar - 3. Resim

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (AVRUPA)

Benzin: 44,56 TL

Motorin: 43.84 TL

LPG (Otogaz): 22.94 TL

Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar - 4. Resim

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (ANADOLU)

Benzin: 44,45 TL

Motorin: 43.77 TL

LPG (Otogaz): 22,39 TL

Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar - 5. Resim

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 44,97 TL

Motorin: 44.30 TL

LPG (Otogaz): 22.94 TL

Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar - 6. Resim

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 45,41 TL

Motorin: 44.81 TL

LPG (Otogaz): 22.64 TL

Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar - 7. Resim

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye΄nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlar, ürün cinsine rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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