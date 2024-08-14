Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini üzecek zam geldi. Benzinin litresinde beklenen zam gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı. İşte akaryakıt benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar

Aracı olanlar dikkat! Zorunlu trafik sigortasına zam geldi, kim ne kadar ödeyecek?

Aracı olanlar dikkat! Zorunlu trafik sigortasına zam geldi, kim ne kadar ödeyecek?

Brent petrol fiyatı ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında beklenen zam gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı.

İNDİRİM SONRASI YENİDEN ZAM GELDİ

Petrolün geçtiğimiz haftalarda 76,11 dolara kadar gerilemesiyle benzinin litresinde 1 lira 73 kuruş indirim yapılmıştı. Brent petrolün 80 dolara dayanmasıyla benzinin litresinde yeniden zam beklentisi oluştu. Benzine beklenen 0.85 kuruşluk zam saat 00:00 itibarıyla pompaya yansıdı.

LİTRESİ YENİDEN 44.50 TL'Yİ AŞTI

İstanbul, Ankara ve İzmir'de zam sonrası benzinin litresi yeniden 44,50 civarına yükseldi.

İşte 14 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları…

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (AVRUPA)

Benzin: 44,56 TL

Motorin: 43.84 TL

LPG (Otogaz): 22.94 TL

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (ANADOLU)

Benzin: 44,45 TL

Motorin: 43.77 TL

LPG (Otogaz): 22,39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 44,97 TL

Motorin: 44.30 TL

LPG (Otogaz): 22.94 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 45,41 TL

Motorin: 44.81 TL

LPG (Otogaz): 22.64 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye΄nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlar, ürün cinsine rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.