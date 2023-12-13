Evde bakım maaşları neden yatmadı 2023? Aralık evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşları ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

13 Aralık 2023 14:10 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 14:21

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Engelli, yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşlara ödenen maaşlar Aralık ayında gecikince vatandaşın soruları arttı. Bakım ihtiyacına göre belirlenen miktardaki ödemelerin hesaplara geçmemesiyle beraber evde bakım maaşı alan vatandaşlar Evde bakım maaşları neden yatmadı 2023? Evde bakım maaşları ne zaman yatacak, bugün yatar mı? aramasını yaptı. İşte Aralık evde bakım maaşı yatan iller!

EVDE BAKIM MAAŞLARI NEDEN YATMADI 2023?

Engelli, yaşlı ve hasta olan vatandaşlara yatırılan evde bakım maaşı geçen ay, ayın ortalarında hesaplara geçmişti. Aralık ayı evde bakım maaşı ödemelerinin de 14- 15 Aralık tarihinde yatması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Bakım maaşı sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar SMS yoluyla veya E - Devlet üzerinden erişim sağlayabilir.

TC kimlik numaranız ile E- Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazarak sorgulama yapabilirsiniz.

Karşınıza çıkan sayfadan maaş ödeme detaylarına kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz.

E DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI!