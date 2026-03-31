Küresel merkez bankaları nisan ayına Orta Doğu’da devam eden çatışmaların gölgesinde girmeye hazırlanırken artan enerji maliyetleri kaynaklı enflasyonist endişeler temel gündem maddesi olarak takip ediliyor.

Gelecek ay ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ), Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), Güney Kore Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) olmak üzere birçok merkez bankasının para politikası kararları takip edilecek.

ABD’de Fed’in 29 Nisan’da açıklanacak kararında pas geçmesi bekleniyor. Orta Doğu’daki çatışmalar sebebiyle yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi Fed’e yönelik bu yılki faiz indirim beklentilerini öteledi. TCMB’nin yılın üçüncü para politikası kararı 22 Nisan’da açıklanacak.

TCMB, son kararında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu. Merkez, mart ayı enflasyon rakamı ve savaşın seyrine göre karar verecek.



Haberle İlgili Daha Fazlası