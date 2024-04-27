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Filistin hurmasına gümrük muafiyeti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Filistin hurmasına gümrük muafiyeti

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Filistin ekonomisine yardım edecek gümrük muafiyetini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Milli Ekonomi Bakanı ile geçtiğimiz Aralık ayında yapmış oldukları görüşmede alınan kararları sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Bolat, “Filistin Milli Ekonomi Bakanı ile geçtiğimiz Aralık ayındaki görüşmemizde aldığımız karar neticesinde Filistin’den yapılan gümrük vergisinden muaf hurma ithalatı kotasını 5 bin tona yükselttik. Filistin’in en önemli ihraç ürünlerinden hurmanın Filistin ekonomisine katkısını bilerek, Filistin'in talebinin ötesinde, daha önce 3 bin ton olan miktarı 5 bin tona yükselttiğimiz Ortaklık Komitesi kararı yayımlandı” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN EKONOMİSİNE KATKI 

Alınan karar neticesinde Filistin ekonomisinin göreceği olumlu etkiyi dile getiren Bolat, “Söz konusu kararın Filistin ekonomisine sağlayacağı katkının hayırlı olmasını diliyor, her konuda Filistinli kardeşlerimizin taleplerini öncelikle ve tüm imkanlarımızı kullanarak karşılamaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim” dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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