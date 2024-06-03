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Geçen yıl 120 liraydı bu yıl 50 liraya düştü! Üretici kara kara ne yapacağını düşünüyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Geçen yıl 120 liraydı bu yıl 50 liraya düştü! Üretici kara kara ne yapacağını düşünüyor

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa’nın Selendi ilçesindeki kiraz üreticileri fiyatların düşük olmasından şikayetçi. Geçen yıl kilosu 120 TL olan kiraz, bu yıl tarlada 50 liraya satılıyor. Zarar ettiklerini belirten üreticiler, bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyor.

Manisa’nın Selendi ilçesinde son yıllarda tütüne alternatif olarak üretimi yapılan kirazda üretici bir yandan alıcı bulamamaktan diğer yandan da fiyatlardan şikâyetçi. Geçen yıl 120 TL olan kirazın fiyatının bu yıl bahçede 50 TL’ye kadar düştüğü öğrenildi.

Geçen yıl 120 liraydı bu yıl 50 liraya düştü! Üretici kara kara ne yapacağını düşünüyor - 1. Resim

GÜNLÜK İŞÇİ YEVMİYESİ 700 TL 

Selendi’de son 25 yıldır ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayan tütüne alternatif ürün olarak bahçeler oluşturulan ve üreticinin adeta tek gelir kaynağı haline gelen kiraz, Avrupa ve Afrika ülkelerine ihracatı yapılırken bu yıl alıcı bekliyor. Bu yıl kirazda rekoltenin yüksek olduğunu dile getiren üreticiler, kirazda rekoltenin yüksek verimin de fazla olması nedeniyle alıcı bulamadıklarını anlatarak 700 TL olan günlük işçi yevmiyelerinin masrafları artırdığını belirterek fiyatların artmasını beklediklerini söyledi.

Geçen yıl 120 liraydı bu yıl 50 liraya düştü! Üretici kara kara ne yapacağını düşünüyor - 2. Resim

ÜRETİCİLER ZARARDA 

Manisa’daki kirazın yaklaşık yüzde 30'unu karşıladıklarını anlatan üreticiler fiyatların en düşük seviyede olduğunu ve zarar ettiklerini anlattı.

Selendi'de sabahın ilk ışıkları ile birlikte toplanmaya başlayan kiraz ardından özel firmalar tarafından alınarak Alaşehir başta olmak üzere başka yerlere gönderilerek paketlenip Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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