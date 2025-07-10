Giresun'da fındık İzmir'de rüzgâr... Yerli üreticilere büyük fırsat! Teşvikte yol haritası çıkarıldı

Yerel kalkınma desteklerinin çerçevesi çizildi. İl il liste çıkarıldı. Her bölge kendi alanında markalaşacak. Elâzığ’ın üzümüne; Giresun’un fındığına yatırım desteği verilecek. Ayrıca üretimi yüzde 75 artıranlara da vergi, prim, kredi ve makine desteği sağlanacak. Yerel kalkınma için devrim niteliğindeki program yeni istihdam alanları oluştururken, üretimi teşvik edecek ve illerin sosyoekonomik gelişmişlik seviyesini yükseltecek.

HABER MERKEZİ ANKARA -Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda devreye alınan ‘Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’ kapsamında yerel bazda yapılacak yatırımlara verilecek desteklerin kuralları belirlendi. Program, Türkiye’de her ilin veya bölgenin kendi alanında markalaşması ve yerel dinamiklerin harekete geçirilmesini hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’de yayınlanan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliği ile bölgelerin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesi, atıl kaynakların kullanılması, yerel ihtiyaçların karşılanması kapsamında yapılacak yerel yatırımların desteklenmesine dair esaslar belirleniyor.

Buna göre, istihdam potansiyeli ve kümelenme etkisi gibi kriterler çerçevesinde her il özelindeki yatırımlar desteklenecek.

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı çerçevesinde komple yeni yatırımlar desteklenecek.

Bununla birlikte mevcut yatırımlardan, programın gerektirdiği asgari şartları sağlamak şartıyla, şu anki üretim kapasitesinde en az yüzde 75 oranında ve mevcut kayıtlı istihdamda en az yüz 50 oranında artış sağlayan kapasite artışına yönelik yatırımlar da desteklenebilecek.

Program kapsamında bir yatırımcı aynı çağrı döneminde tek başına veya ortak olarak toplamda en fazla beş farklı başvuru yapabilecek.

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HANGİ PROJELER ÖNCELİKLİ?

Desteklenecek projelerde, yerel ihtiyaçları giderme, yerel için yeni fırsatlar oluşturma, yeni teknolojiler getirme, yerelin teknoloji üretim seviyesini yükseltme, Türkiye’nin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme, ithalat bağımlılığını azaltma, yüksek katma değerli olma, ihracat ve istihdam kapasitesinin yüksek olması, proje süresinin kısa olması gibi kriterler aranacak.

VERGİ, PRİM VE FAİZ DESTEĞİ