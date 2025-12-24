İTÜ ARI Teknokent tarafından altıncı kez düzenlenen BEETECH 2025 Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu.

Yılın en başarılı firmalarının ödüllendirildiği törende, kuluçka firma kategorisinde Flowbase, küçük ölçekli firma kategorisinde Eğlence Fabrikası, orta ölçekli firma kategorisinde Mikro Yazılımevi, büyük ölçekli firma kategorisinde Argela ve akademik firma kategorisinde Altay Havacılık ödül kazandı. Etkinlikte ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Girişim Ofisi’nin (GO) açılışı yapıldı. Törende konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş “2020 yılında 8,5 milyar dolar olan toplam firma ciromuz, 2025 itibarıyla 11,8 milyar dolara ulaştı. Bu, yüzde 40’lık bir büyüme anlamına geliyor. İhracatımız aynı dönemde 803 milyon dolardan 1,3 milyar doları aşarak yüzde 65 arttı. AR-GE gelirimiz ise son 5 yılda yüzde 70’lik bir sıçramayla 521 milyon dolara yükseldi” dedi.

