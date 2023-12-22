Gram altında tarihi zirve! Uzmanlar büyük resmi gördü, her şey o seviyede değişecek

22 Aralık 2023 10:35 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 10:46

ABD Ticaret Bakanlığı, yılın 3. çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) tahminini açıkladı. ABD'de GSYH yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,9 arttı. Artış, 5,2'lik piyasa beklentisinin altında gerçekleşirken, dolar endeksi zayıfladı. ABD tahvil faizlerindeki düşüşün de bunlara eklenmesiyle, altın fiyatlarında ralli başladı.

GRAM ALTIN FİYATINDA TARİHİ ZİRVE

Ons altın fiyatı 2055 dolara kadar tırmanarak 3 haftanın rekorunu kırdı. Onstaki ralli, gram altın fiyatının da yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Dolar/TL'deki yükselişin de etkisiyle gram altın, bin 938 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

"ONS ALTINDA BU DİRENÇ AŞILMALI"

Uzmanlar, yatırımcıların, Fed'in para politikasına ilişkin daha fazla ipucu görmek istediğini belirtti. Ons altında takip edilmesi gereken fiyat seviyelerini belirlediler. Buna göre analistler, altın fiyatlarında kalıcı bir yükseliş için onstaki güçlü direnç seviyesinin kırılması gerektiğini söylüyor.

Geçtiğimiz haftalarda 2 bin 150 dolar ile tarihi zirvesini gören ons altın 22 Aralık haftasına 2 bin 19 dolardan başladı. Hafta içinde küçük kazançlar elde eden ons, 2 bin 30 doların üzerine çıktı. Gece saatlerinde ABD verilerinin de desteğiyle 2 bin 55 dolara kadar ulaştı. Ancak bu kazançların yeni bir ralli için yeterli olmadığı belirtiliyor.

Yatırımcılar, değerli metale dönmeden önce Fed'in faiz artırımını bırakacağına ilişkin daha fazla ibare görmek istiyor. Değerli metalin önündeki 2 bin 75 dolar seviyesi direnç alanını oluşturuyor. Bu seviyenin üzerine çıkılmasının yeni bir yükselişi tetikleyebileceği söyleniyor. Ons fiyatı geçmişte 3 kez bu seviyeyi test edip düştü.

"MASADA 3 SENARYO VAR"

Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre, ons, çeyrek ve gram altın fiyatının 2024'teki performansını belirleyecek 3 olası senaryo var. Bu senaryolar şöyle:

Altın fiyatına etkide bulunabilecek ilk senaryoda ABD ekonomisi yumuşak bir iniş gerçekleştirir ve resesyondan kaçınır. Bu durumda, beklentinin altında bir ekonomik büyüme gerçekleşebilir. ABD ekonomisi şu anki hızını koruyacak olursa Fed muhtemelen önümüzdeki yıl politika faizinde sadece iki kez kesintiye gider. Piyasalar, en fazla bu senaryoya bahis yapıyor.

İkinci senaryoda ABD ekonomisi sert bir iniş gerçekleştirir. Eğer bu olursa ekonomi resesyona girer. Böylece Fed ekonomiyi destekleyebilmek adına agresif bir şekilde faizleri kesmek zorunda kalır. Bu, altın fiyatındaki ralliyi en çok destekleyecek senaryo.

Üçüncü senaryoya göre, ki bu olasılığı en düşük senaryo, ABD ekonomisi ne yumuşak iniş ne de sert iniş yapar. ABD ekonomisi trendin üzerinde güçlü büyüme göstermeye devam eder. Kuruluş, bu ihtimali yüzde 10 olarak değerlendiriyor.

Öte yandan, Fed dışında ons, çeyrek ve gram altını etkileyen faktörler de var. Küresel ölçekte son aylarda daha da arttı. Bu eğilimin 2024 yılında da sürmesi beklenirken, jeopolitik krizlerin artması da fiyatı destekliyor.