En düşük emekli maaşı tartışması sürerken, AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı yeni destek modeline ilişkin bilgiler paylaştı. Buna göre, maaşı geçimini karşılamaya yetmeyenlere “sosyal maaş” desteği geliyor. Sistemin, haziran-temmuz aylarında iki ya da üç pilot ilde hayata geçirilmesi planlanıyor.

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme Meclis’ten geçse de, emeklilerin geçim sıkıntısı kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in üzerinde çalıştığı yeni destek modeline ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Tayyar, ekonomi yönetiminin bütçe disiplininden ödün vermeden dar gelirliyi rahatlatacak kalıcı bir sosyal mekanizma kurmayı hedeflediğini belirtti. Ücretli ve maaşlı kesimin kalıcı refaha ulaşması için 2027 yılının başının işaret edildiğini aktaran Tayyar, bu tarihe kadar geçecek süreçte devreye alınacak “Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi”nin hazırlık aşamasında olduğunu söyledi.

Yeni modelin, geliri yetersiz kalan hanelere düzenli devlet desteği sağlayarak, geçim açığını kapatmayı amaçladığını vurgulayan Tayyar, sistemi “bir nevi sosyal maaş” olarak tanımladı.

Tayyar, sürecin işleyişini ise şu şekilde özetledi:

En düşük emekli maaşının 20 bin lira olmasını öngören teklif, meclisten geçti.

Kimse memnun değil. Sadece emekliler değil tüm dar ve sabit gelirliler, ekonomik zorluk yaşıyor.

Ekonomi yönetimi, bütçe disiplinini bu yıl da bozmadan devam etmeyi, ücretli/maaşlı kesime yönelik iyileştirici tedbirleri ağırlıklı 2027 yılı başından itibaren uygulamayı planlıyor.

Bu arada Şimşek bakanın açıkladığı ‘gelir tamamlayıcı aile destek sistemi’ denilen yeni paket için hazırlıklar başladı.

HER HANE TAKİP EDİLECEK

Bu bağlamda her hanenin ‘gelir ve servet haritası’ belirlenirken, ortalama geçim indeksi tespit edilecek. Geliri bu geçim indeksinin altında olanlara aradaki fark, her ay düzenli olarak hesaplarına yatırılacak.

ÖRNEKLE AÇIKLADI

Misal.

Hane geliri 20 bin lira, geçim indeksi 30 bin lira olursa, aradaki 10 bin liralık fark ilgiliye ödenecek.

Şartları uyan emekliler de bu uygulamadan yararlanabilecek.

GELİRİ ARTAN SİSTEMDEN ÇIKIYOR

Bir nevi sosyal maaş.

Sürekli takip edilecek, zaman içinde geliri artanlar sistemden çıkarılacak.

PİLOT İLLERLE BAŞLAYACAK

Bu yıl Haziran veya Temmuz ayında iki üç ili kapsayacak şekilde pilot bölge uygulamasına geçilme ihtimali de var.

Ayrıca, tüm kamu çalışanlarına yönelik maaş ve çalışma şartlarını düzenleyen reform paketinin yıl sonuna doğru meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

İnşallah, bu hazırlıklar, yılların derin tahribatını telafi edici ve toplumsal refahı arttırıcı nitelikte olur.

Olursa, siyasetin rotası da değişir.

