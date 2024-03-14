Hizmet geldi, terör bitti... 10 şehre 1,1 trilyon liralık yatırım!

21 yılda Doğu ve Güneydoğu’da 10 şehre 1 trilyon 167 milyar 759 milyon lira tutarında yatırım sağlandı. Yaklaşık 500 bin kişi işe yerleştirildi. 175 bin iş yerine 17,5 milyar lira teşvik verildi.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ

AK Parti hükûmetleri, 2002’den bu yana gerek güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlarıyla gerek bölgeye yaptığı yatırımlarla terör örgütü PKK’yı bitme noktasına getirdi. Uygulanan istikrarlı politikalarla eli kanlı örgütler ülke sınırlarından atılırken, Doğu ve Güneydoğu illerine yapılan milyarlarca liralık yatırımlarla, bölgenin terörden arındırılması ve refaha kavuşması sağlandı.

Terörden en çok etkilenen 10 ile 21 yılda 1 trilyon 167 milyar 759 milyon TL’lik yatırım yapıldı. Bu doğrultuda Diyarbakır’a 265,3, Mardin’e 203,5, Van 167,4, Şırnak’a 100,3, Bingöl’e 96,1, Ağrı’ya 84,5, Bitlis’e 76,2, Muş’a 72,7, Hakkâri’ye 71,7, Tunceli’ye ise 30,6 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirildi. Yatırımlar sayesinde bu illerde İŞKUR aracılığıyla 462 bini aşkın kişi işe yerleştirildi ve 429 bin kişi işsizlerin geçici süreliğine istihdam edilmesini sağlayan ‘toplum yararına’ programından faydalandı. 175 bin 662 iş yerine 17,5 milyar TL tutarında teşvik verildi.

GENÇLER SPORA YÖNLENDİRİLDİ

Bölgedeki gençlerin aktif eğitim ve spor hayatına katılabilmesi için de milyarlarca liralık yatırım yapıldı. Diyarbakır’da 128 spor tesisi, 4 yurt, 8 gençlik merkezi inşa edilerek, 67 bin öğrenciye sportif yetenek taraması gerçekleştirildi. Mardin’de 31 spor tesisi, 3 yurt, 9 gençlik merkezi yapılarak, 2,5 milyona yakın gencin gençlik faaliyetlerine katılımı sağlandı. Tunceli’ye 25 spor tesisi, 5 yurt inşa edildi, ayrıca 20 spor kulübü kuruldu.

115 bin genç faaliyetlerden yararlandı. Van’a 449 spor kulübü, 9 gençlik merkezi ve 8 yurt yapıldı. 125 bin genç sporcu lisans aldı, 500 bin genç faaliyetlere katıldı. Şırnak’a 147 spor kulübü, 179 spor tesisi, 4 gençlik merkezi ve 3 yurt kurularak gençlerin terörden uzak durması sağlandı. Hakkâri’ye 69 spor kulübü,93 spor tesisi, 8 gençlik merkezi yapıldı. 35 bini aşkın genç sporcu lisans aldı. Yine, Bingöl, Ağrı, Bitlis ve Muş’ta on binlerce lisanslı sporcu yetiştirilerek gençlerin, terör örgütlerinin pençesine düşmesi engellendi.