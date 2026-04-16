Hobi bahçelerine ilişkin düzenlemede yeni bir döneme giriliyor. Hazırlanan yeni çerçevede tarımsal üretim korunacak, amacı dışında kullanıma izin verilmeyecek. Tarım arazilerine yapılan kaçak villalar için yıkım süreci hızlandırılırken, gerçek üreticiler desteklenecek.

ESMA ALTIN - Kamuoyunda tartışmalara yol açan hobi bahçelerine ilişkin düzenlemenin yeni yönetmelikle yapılması planlanıyor. Hobi bahçeleriyle ilgili geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ve tepki çeken yönetmelik ve Meclis gündemindeki kanun teklifinin ilgili hükümleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yeniden elden geçirilecek.

Hobi bahçelerine yeni ayar! Tarıma izin villaya yıkım

Hobi bahçelerine yönelik yeni çerçevede mülkiyet ve kullanım hakları yasa ile belirlenecek, uygulamaya ilişkin detaylar ise yönetmelikle şekillenecek. Kaçak yapıların yıkımı için hukuki zemin güçlendirilecek. Buna göre, mülkiyet hakkına dair esaslar yasa ile yeniden tanımlanırken, sahadaki uygulamaya ilişkin detaylar yönetmelikle düzenlenecek. Özellikle tarım amacı dışında kullanılan ve villa tipi yapılara dönüştürülen alanlar için yönetmelik üzerinden idari tedbirler alınacak; ancak bu yapıların yıkımına yönelik güçlü hukuki zemin, mülkiyet düzenlemesini içeren yasa ile oluşturulacak.

Edinilen bilgiye göre, tarım arazilerinin ortasına yapılan havuzlu villaların kesinlikle yıkılacak. Bu tür yapıların yer altı sularını kirletmesinin de önüne geçilecek. Yasalara uygun tarımsal amaçlı basit yapılar ile pandemi döneminde tarımsal arazilerin kenarına yapılan küçük yapılara ise herhangi bir yaptırım uygulanmayacak.

TARIMSAL ÜRETİM KORUNACAK

Yeni yaklaşımda, hobi bahçelerinin asli amacı olan tarımsal üretimin korunması hedeflenirken, amacı dışında kullanımın önüne geçilmesi için idari araçlar devreye sokulacak. Bu kapsamda, tarım faaliyeti yürütmeyip arazileri konutlaşma için kullananlara yönelik yaptırımların güçlendirilmesi öngörülüyor. Öte yandan, Meclis gündeminde bulunan kanun teklifinde yer alan tarım arazilerini amacı dışında kullanan kişilere elektrik, su ve doğalgaz aboneliği verilmemesi yönündeki madde, teklif metninde kalacak. Düzenlemenin hem tarım arazilerinin korunması hem de plansız yapılaşmanın önüne geçilmesi açısından önemli bir adım olması bekleniyor.

