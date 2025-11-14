Kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi sebebiyle uygulanan aylık gecikme zammı oranı yüzde 4,5’tan 3,7’ye, yıllık tecil faizi ise yüzde 48’den 39’a düşürüldü. Düzenleme, enflasyon hedefiyle uyumlu fiyat politikalarının ilk adımı olarak değerlendiriliyor

Ekonomi yönetimi, enflasyon hedefiyle uyumlu mali adımlar kapsamında kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve tecil faizinde indirime gitti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda yönetilen ve yönlendirilen fiyatların enflasyon hedefi ile uyumlu olması konusunda adımlar atılacağını, ayrıca vergi ve harçlardaki artışın da 2026 enflasyon hedefi dikkate alınarak belirleneceğini açıklamıştı. Bu kapsamda amme alacakları için uygulanan gecikme zammı ve tecil faiz oranının düşürülmesiyle ilk adım atıldı.

Buna göre, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere aylık yüzde 4,5 olan kamu alacaklarının ödemesinin gecikmesinden dolayı tatbik edilen gecikme zammı oranı yüzde 3,7’ye indirildi. Yüzde 48 olan tecil faizi oranı ise yıllık yüzde 39’a düşürüldü. Buna göre, kamuya borcu olan vatandaşların taksitlendirilen borçlarına yıllık yüzde 48 yerine yüzde 39 tecil faizi uygulanacak.

SIRADA VERGİ VE HARÇLAR VAR

Öte yandan 2026 yılına ait Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak belirlenmişti. MTV başta olmak üzere bazı vergi ve harçların da bu oranda artırılması gerekirken, ekonomi yönetiminden artışların daha düşük tutulacağı yönünde mesajlar gelmişti. Bu nedenle bazı harç ve vergi kalemlerinin 2026 enflasyon hedefi doğrultusunda artırılması bekleniyor.

OVP’de 2026’daki enflasyon hedefi yüzde 16 olarak belirlenmişti. Buna karşın ekonomi yönetimi, 2026 enflasyonunun yüzde 20 civarında olabileceğini öngörüyor. Bu nedenle, bazı vergi ve harçların yüzde 25,49 olan YDO oranına değil, yüzde 20 civarındaki enflasyon beklentisine göre artırılması bekleniyor. Cumhurbaşkanının, yeniden değerleme oranını yüzde 50’ye kadar azaltma yetkisi bulunuyor. Bu durumda MTV dahil bazı vergi ve harçlarda 2026’daki artış oranının yüzde 13’e kadar indirilmesi imkânı bulunuyor. Ancak indirim oranının bu kadar yüksek tutulması beklenmiyor.

