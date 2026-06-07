Aydın'ın gözde turizm merkezleri Kuşadası ve Didim'de yaz sezonu hareketliliği başladı. Haziran ayıyla birlikte hızlanan rezervasyonlar otellerde doluluk beklentisini yükseltirken, turizmciler temmuz ve ağustos aylarında yüzde 95'e varan doluluk oranlarına ulaşmayı hedefliyor.

Ege Bölgesi'nin öne çıkan turizm destinasyonları arasında yer alan Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde yaz sezonu hareketliliği hız kazandı. Haziran ayıyla birlikte artan rezervasyonlar, turizm sektöründe sezonun geri kalanına ilişkin beklentileri yükseltti.

Mavi bayraklı plajları, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası ve Didim, bu yaz da yoğun ilgi görüyor. Kuşadası'nda Güvercinada Kalesi, Kadınlar Denizi ve Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı öne çıkarken, Didim'de Altınkum Plajı ve Apollon Tapınağı ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

YAZ BOYUNCA SÜRMESİ BEKLENİYOR

Bölgede faaliyet gösteren 108 turizm işletme belgeli otel, özellikle her şey dahil konseptiyle tatilcilere geniş hizmet seçenekleri sunuyor. Sektör temsilcileri, Kurban Bayramı ile başlayan hareketliliğin yaz boyunca devam etmesini bekliyor.

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YÜZDE 95'E ULAŞABİLİR

Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden, yılın ilk aylarında küresel gelişmeler nedeniyle rezervasyonlarda yavaşlama yaşandığını ancak haziran ayıyla birlikte talebin yeniden yükselişe geçtiğini belirtti. Özden, okulların kapanması ve Avrupa'daki tatil döneminin başlamasıyla birlikte temmuz ve ağustos aylarında otellerde doluluk oranlarının yüzde 95 seviyelerine ulaşabileceğini ifade etti.

EN ÇOK İNGİLİZLER VAR

"Rezervasyonlarda yurt dışından en çok İngilizler var" diyen Özden, "İngilizlerden sonra Almanlar geliyor. Polonya, Orta Avrupa kısmında da Ruslar var" dedi.

Türk turizmcisinin sunduğu hizmetin başka ülkede bulunmadığını belirten Özden, turistin ödediği ücretin karşılığını fazlasıyla aldığını söyledi.

GELEN ARKADAŞLARINA ÖNERİYOR

Kuşadası'nda tatil yapan İngiliz turist Garry Hopper, burada vakit geçirdiği için mutlu olduğunu belirtti. Ülkesindeki arkadaşlarına da burayı önerdiğini aktaran Hopper, "Bu benim ilk Türkiye'ye gelişim ama son olmayacak. Daha dün bir arkadaşımı aradım. 'Gelecek sene tatil zamanında buraya gel' dedim. Şu anda rezervasyonunu da yaptırdım. Diğer arkadaşlarıma da aynısını yaptırdım. Kimi görürsem 'gelecek sene de buraya tatil yapmaya gelelim' diye söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Jhon Green ise bir arkadaşının tavsiyesiyle geldiğini dile getirerek, "Şehir çok güzel. Restoranlar, halıcılar, dükkanlar çok güzel. Harika bir bölge. Lütfen Türkiye'ye gelin çünkü burası çok güvenli. Kafanızda herhangi bir soru işareti kalmasın buraya gelin" diye konuştu.

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