İlk toplantı pazartesi günü: Önce asgari ücret sonra işveren desteği

8 Aralık 2023 03:45 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 03:45

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Asgari ücret maratonu başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık’ta gerçekleştirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretle ilgili çalışmaların hızla tamamlanmasını beklediklerini belirterek “Temmuz ayında yaptığımız gibi çalışmalara hızlı bir şekilde başlayıp, taraflar ile bir araya geleceğiz. Pazartesi günü süreci başlatıyoruz, komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor, teknik çalışmalar yapılıyor. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık’a kadar Resmî Gazete’de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an bütün göstergeler olumlu gidiyor. İlkemiz her zamanki gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek” dedi.

HÜKÛMET TEK ZAMDA KARARLI

Işıkhan asgari ücrete 2024 yılında tek zam yapılacağını da tekrarlayarak, işveren desteği ile ilgili sürecin önümüzdeki günlerde netleşeceğini kaydetti. Işıkhan “Tek zam olacak çünkü yönetmeliğimizde de bu böyle. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi… Geçen yıl Cumhurbaşkanı’mızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık” diye konuştu.

YÜZDE 53,5’LİK ARTIŞ OLACAK MI?

Bakan Işıkhan “Ekonomistlerin değerlendirmesine göre enflasyon karşısında çalışanların alım gücü kaybına uğramaması için asgari ücrette yüzde 53,5’lik bir artış olmalı bu da 17 bin 500 liraya denk geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz?” sorusuna, “Çalışmalarımızı bitirdiğimizde nihai sonuca ulaşacağız, inşallah sizinle de paylaşacağız” cevabını verdi.