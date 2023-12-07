HAK-İŞ'ten asgari ücrete tek zam değerlendirmesi: İşleri daha da karmaşık hale getirecek!

Yeni yıla sayılı günler kala gözler asgari ücret zammına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret için 31 Aralık tarihini işaret ederek, "Tek zam olmak zorunda" dedi. HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, asgari ücrete tek zam kararını eleştirdi. Değirmenci, "Ocak ayında yapılan zam, şubat ayını görmeden eriyor" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni açıklama geldi. Daha önce asgari ücrete tek zam sinyali veren Bakan Işıkhan, söz konusu açıklamalarının yeniden hatırlatılması üzerine, "Tek zam olacak, çünkü yönetmeliğimizde de öyle, Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi… Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık" açıklamasını yaptı. Bakan Işıkhan, asgari ücretin 17 bin 500 liraya denk gelecek şekilde yüzde 53,5 artırılması gerektiğine yönelik değerlendirmelerin sorulması üzerine de, "Çalışmalarımızı bitirdiğimizde nihai sonuca ulaşacağız inşallah, sizinle de paylaşacağız" yanıtını verdi.

"ÜLKEDEKİ GEÇİM KOŞULLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI"

Değirmenci, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 11 Aralık'ta ilk toplantısını yapacağını anımsattı. Yeni asgari ücret rakamının ülkedeki geçim koşulları göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiğini belirten Değirmenci, şunları kaydetti:

"ÇALIŞANIN BELİNİ DOĞRULTACAK BİR ARTIŞ BEKLİYORUZ"

"Asgari ücrete, milyonlarca çalışanı memnun edecek, enflasyon karşısında belini doğrultacak, fahiş zamlar karşısında dik durmasını sağlayacak bir artış yapılmasını bekliyoruz. Asgari ücrete yapılacak olan artış, fabrikalarda alın teri akıtan fakat asgari ücretin biraz üzerinde çalışan milyonlarca çalışanı da etkilemektedir. Asgari ücretliye verilmeyen her oran, diğer milyonlarca çalışana da verilmeyecek anlamına gelmektedir."

"TEK ZAM, İŞLERİ DAHA KARMAŞIK HALE GETİRECEK"

Asgari ücrete yılda bir kez artış yapılacak olmasını eleştiren Değirmenci, "Ocak ayında asgari ücrete yapılacak olan zam, şubat ayını görmeden eriyor. Bu nedenle ikinci bir zam ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu erimenin önüne geçmeden, yılda tek bir asgari ücret zammı, işleri daha da karmaşık hale getirecektir" ifadelerini kullandı.