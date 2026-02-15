İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 50. Dönem Başkanlık Seçimleri’nde kıyasıya yarışın galibi, 42 oy farkla Mustafa Keleş oldu. Sonuçların açıklanmasıyla salonda tekbir sesleri yükselirken, seçim Keleş’in zaferiyle tamamlandı.

İstanbul’da İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 50. Dönem Başkanlık Seçimleri, oda yönetiminde uzun süredir devam eden dengelerin değiştiği bir sürece sahne oldu. Çağdaş Platformu ile Uygarlık Platformu arasında geçen çekişmeli yarışta, Mustafa Keleş yeni dönemin başkanı seçildi.

Meslek odası seçimlerinde iki ana liste yarıştı. “Cevahir” ailesinin açık destek verdiği Uygarlık Platformunun adayı Mustafa Keleş, 2 bin 347 oy alarak sandıktan birinci çıktı. Çağdaş Platformun adayı ve mevcut başkan Özer Or ise 2 bin 305 oyda kaldı.

Kıyasıya geçen yarışta Mustafa Keleş, rakibini yalnızca 42 oy farkla geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturdu. Sonuçların açıklanmasının ardından salonda yoğun bir coşku yaşanırken, seçimin Keleş’in zaferiyle sonuçlanması alkışlar ve tekbirlerle karşılandı.

Bu sonuçla birlikte İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde yeni bir dönemin kapıları aralanmış oldu.

