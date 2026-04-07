A&S Investment Holding, insan ömrünü tıbben uzatmayı hedefleyen yeni yatırımını duyurdu. 2 milyar liralık longevity yatırımıyla "İnsan 250 yıl yaşayabilir mi?" sorusuna cevap aranacak. "Biz sadece ömrü uzatmayı hedeflemiyoruz." diyen A&S Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, "Amacımız, insanlığın geleceğini değiştirmek; daha uzun, daha sağlıklı ve daha kaliteli bir yaşam sunabilmek." ifadelerini kullandı.

A&S Investment Holding, Almanya'nın önde gelen sağlık ve longevity kuruluşlarından PureDrip Longevity (uzun ve sağlıklı yaşam) şirketinin yüzde 80 hissesini satın aldı. Heidelberg ve Mainz Üniversitelerinden bilim insanlarının kurduğu PureDrip Longevity şirketi Prof. Dr. Stefan Stefanovic, Dr. Maximilian Kohler, Dr. Jan Hofmann ve Nemanja Markovic liderliğinde, insan ömrünü uzatmaya yönelik ileri tıbbi çözümler hedefliyor.

A&S Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş; Almanya'da 2 milyar euroluk longevity yatırımı yapacaklarını açıkladı. Yapılan iş birliğiyle dünya genelinde longevity ve sağlıklı yaşlanma klinikleri zinciri kurulacak.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Emekli maaşları ne kadar artacak? İşte milyonları temmuzda bekleyen zam

DÜNYA ÇAPINDA KLİNİK AĞI GELİYOR

Şirketten yapılan açıklamaya göre; projenin merkezinde, Almanya Heidelberg'de faaliyet gösteren örnek klinik bulunuyor. Bu model, dünya genelinde açılacak merkezlerin temelini oluşturacak. Bu yeni nesil kliniklerde, koruyucu tıp, hücresel sağlık optimizasyonu, kişiye özel tedaviler, biyoteknolojik çözümlerin ön planda olacağı belirtildi.

"İNSAN 250 YIL YAŞAYABİLİR Mİ SORUSUNA CEVAP ARANACAK"

Bu yatırım ile insan ömrünü 250 yıla kadar uzatabilecek bilimsel yolları araştırılması hedeflendiğini belirten A&S Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, "Bilim insanlarımızla yaşlanmanın biyolojik mekanizmaları incelenecek, DNA ve hücresel yapı üzerine ileri araştırmalar yapılacak ve uzun ve sağlıklı yaşamın bilimsel temelleri geliştirilecek. Proje kapsamında, dünyanın önde gelen longevity ve DNA araştırma merkezlerinden birini ABD'de kuracağız. Böylece bu merkezin uluslararası bilim insanlarıyla ortak çalışarak küresel bir sağlık ve biyoteknoloji üssü olmasını hedefliyoruz" dedi.

Akkuş sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz sadece ömrü uzatmayı hedeflemiyoruz. Amacımız, insanlığın geleceğini değiştirmek; daha uzun, daha sağlıklı ve daha kaliteli bir yaşam sunabilmek. Bu yatırım, Türkiye'nin global bilim ve sağlık teknolojilerindeki iddiasını bir kez daha gösteriyor. A&S Investment Holding olarak proje için 2 milyar euro bütçe ayırdık. Bu yatırımla global kliniklerin kurulması, araştırma altyapısının geliştirilmesi, bilimsel çalışmaların hızlandırılması için kullanmayı hedefliyoruz."

"GELECEĞİN SEKTÖRÜ: LONGEVİTY"

Uğur Akkuş Longevity'nin dünyanın en hızlı büyüyen sektörü olduğunu ve dünyada hızla yükselen longevity biliminin, yalnızca yaşam süresini artırmayı hedeflemekle kalmadığını belirterek, "Üretken, sağlıklı bir ömür hedefliyor. Birçok yatırımcı bu sektöre ilgi gösteriyor. Bizim bu hamlemiz, Türkiye'den çıkan en büyük sağlık teknolojisi yatırımlarından biri olarak değerlendiriliyor ve uluslararası medyada da ilgi görüyor" şeklinde sözlerini sonlandırdı.

