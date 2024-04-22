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İş Bankası, 230 bin çocuğu ‘Bilim Kuşağı’na dâhil etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İş Bankası, 230 bin çocuğu ‘Bilim Kuşağı’na dâhil etti

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Türkiye İş Bankası ve Petrol Ofisi Grubu iş birliğiyle gerçekleştirilen Bilim Kuşağı Atölyeleri, deprem bölgesinden başlayarak Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - İlk olarak 6 Şubat 2023’teki büyük deprem felaketinden etkilenen bölgelerde yaşayan 8-13 yaş aralığında çocukların katılımıyla hayata geçirilen atölyelerde, şimdiye kadar toplam 230 binden fazla çocuğa ulaşıldı. Projenin ilk adımları, 6 Şubat’ta yaşanan büyük deprem felaketlerinden etkilenen bölgede atıldı. Buradaki çocuklara bilimle ulaşılması, yaşadıkları travmaların ardından eğitim hayatlarında oluşan boşluğun bir nebze de olsa doldurulması, eğitime ve bilime olan ilgilerinin teşvik edilmesi hedeflendi.

“GELECEĞE UMUT OLUYORUZ”

Projede dokunulan okullardan biri de Hatay’ın Samandağı ilçesi Ataköy okulu... Okul bahçesinde proje ile ilgili merak edilenleri cevaplayan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran “Bilim Kuşağı Atölyeleri’nde çocuklar eğlenerek bir proje yapmayı, yaptıkları projede sensörlerle, veriyle, devrelerle haşır neşir olmayı, yardımlaşarak öğrenmeyi ve verimli vakit geçirmeyi öğreniyor. Bu çalışmalar sonrasında çocukların bilime olan yatkınlığının, soru sorma kapasitesinin, merak ve bir şeyleri başarma duygusunun arttığını; hatta meslek hayalleri değiştiğini görüyoruz. 2023 yılında projeye başlarken de amacımız özellikle deprem bölgesinde çocuklara gelecekle ilgili umut olmaktı” dedi.

İş Bankası, 230 bin çocuğu ‘Bilim Kuşağı’na dâhil etti - 1. Resim

SORU SORMAYA BAŞLADILAR

Odak noktası, fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik bir adım olan projeyle ilgili hem öğrencilerden hem öğretmenlerden ve velilerden olumlu geri dönüşler alınıyor.

Proje için yapılan araştırmada dikkat çeken bazı sonuçlar şöyle:

  • Atölyeler öğrenciler tarafından çok seviliyor. Öğrencilerin %60’ı hem ders hem aktivite olarak niteliyor. Atölyeler sonrası çocukların %99’unun meslek hayalleri değişiyor.
  • Öğrencilerin %95’i atölyelere katıldıktan sonra meraklanıp soru sormaya başlıyor.
  • Çocuklar robotik kodlama, elektronik malzemelerle çalışma ve deneylere özel olarak ilgi gösteriyor. Deprem bölgesindeki çocukların afetleri önlemeye dönük proje geliştirmeye ilgisi olduğu gözleniyor.
  • Atölyeler kapsamında etkinlik programının geliştirilmesi öneriliyor. Bilim fuarlarına katılım, sosyal sorumluluk projeleri, sanat başlıklı projelerin artmasının katkı sağlayacağı düşünülüyor.

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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