İş dünyası coğrafi işaretli ürünleri mercek altına aldı

27 Aralık 2023 03:57 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 04:00

Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, Türkiye’nin binbir çeşit ürüne sahip olduğunu belirterek “Ne yazık ki Türkiye’de özellikle de İstanbul’da çok az coğrafi işaretli ürün var. İstanbul’da coğrafi işaret almış ürün sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Oysa İstanbul’da pek çok coğrafi işareti hak eden ürün var; Beyoğlu çikolatası, Kanlıca yoğurdu bunlara örnek olarak gösterilebilir. Güvenilir Ürün Platformu olarak TOBB ile coğrafi işaret konusu ile ilgili bir çalışma başlatıyoruz” dedi.

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz de coğrafi işaretli ürünlerin Türkiye’nin bir zenginliği olduğunu söyleyerek “AB’den de tescil almış 18 tane ürünümüz var. Bu gösteriyor ki sayının artması, Türkiye’de var olan bu zenginliklerin korunması anlamına geliyor. Bu ürünlerin sayısı arttıkça uluslararası kullanıcılar, satıcılar ve büyük gastronomi şefleri Türkiye’deki bu ürünlerin değerinin farkına varacak ve bu ürünlerin üretimi artacak. Türkiye içinde fuarlarla profesyonel olarak bu ürünlerin tanıtımının yapılması, ihracatın da artmasını sağlayacaktır” diye konuştu. BAKTAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım ise “Artık dünyada gastronomi turizmi denen bir şey var. İnsanlar bir yemeğin tadına bakmak için kilometrelerce yol kat ediyor. Bizim de ürünlerimizi güzelce tanıtıp coğrafi işaretlerini ilgili kurumundan ya da Avrupa’dan tescil etmemiz gerekiyor ki ürünlerimiz tanınsın, bilinsin. Bu yolla turizm de gelişir” ifadelerini kullandı. Yıldırım, enflasyonun yüzde 20’sini suni bir yükseliş olarak değerlendirdiğini kaydetti.

DERGİ KATEGORİSİNDE UZAK ARA ÖNDE

AGS Global Kurucusu Ahmet Güler, yaptıkları son araştırmaya değinerek şu ifadeleri kullandı: Geçtiğimiz ay itibarıyla 412 iş dünyası temsilcisine farklı sorular sorduk, hem 2023’ün nasıl geçtiğine dair hem de 2024 beklentileri ile ilgili. Araştırmayı yaparken basın olarak nereden beslendiklerini de sorduk. Türkiye’de İş Dünyası dergisinin dergi kategorisinde rakiplerinden uzak ara önde olduğunu gördük.